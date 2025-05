Skandal sudačkog panela! Hrvatu su učinili nešto nezamislivo, ali nisu ga mogli slomiti

Nevjerojatne stvari danas su se događale, i to Hrvatima, na 60. Prvenstvu Europe u Erevanu. Ako se pitate zašto karate nije olimpijski sport onda i u ovome zacijelo leži i jedan od odgovora. Jer u ovom sportu događaju se presedani koji se u ozbiljnim sportovima ne bi smjeli događati.

A dogodilo se da je Ivan Kvesić u polufinalu pobijedio Kosovara Jakupa Ajdarija (4:0) što je on burno proslavio jer to je trebalo biti prvi put da on i stariji mu brat Anđelo na jednom velikom natjecanju obojica rade finale.

I baš kada su Anđelo i Ivan to proslavili, kao veliki uspjeh obitelji ali i hrvatskog karatea, iz sudačkog panela Ivanu su javili da mu polufinalna pobjeda nad Ajdarijem (4:0) uopće ne vrijedi. Jer, žalbena komisija poništila je četvrtfinalnu pobjedu Jakupija nad Armencem Nersisjanom kojem su dodijelili pobjedu bez ponavljanja iste borbe.

Nakon toga, onako ispražnjenih emocija, Ivan je morao raditi još jedan polufinale ovaj puta protiv domaćeg borca koji je imao bučnu podršku publike. No, njemu to nije pomoglo jer je protiv sebe imao vrhunskog borca prepunog inata da ne dozvoli da se ostvari takva sportska nepravda i ostvari. Štoviše, Kvesić je Armenca doslovce pomeo (7:0) pa je ovaj već desetak sekundi prije isteka predviđene tri minute odustao od nastojanja da nešto preokrene.

- Uvijek kada radiš s domaćinom je svojevrsni presing pa tako i sucima od strane publike. No, uspio sam se usredotočiti na borbu i pokazati tko je tata. Znao sam da moram ići razbijati jer u karateu je to tako da domaćin u startu ima prednost i da ne smijem dozvoliti nikakav rezultatski tijesan razvoj borbe. Rekao sam si da idem oštro i motivirano i tako sam se i postavio. On je vidio u mojim očima da sam iznmno ozbiljan. Sada konačno mogu proslaviti bez smetanja. Isprovocirali su me i onda su izvukli ono najbolje od mene - kazao je Ivan objašnjavajući nam kako se uspio smiriti nakon takvog emotivnog pražnjenja?

- Nisam se uspio smiriti lako. Dao sam sebi jedno deset minuta da burno reagiram, da izbacim svu negativu. Na kraju sam morao biti sebi sam prijatelj i sabrati se za te tri minute borbe. Iako sam bio razočaran jer se uvijek lomi preko mene, uvijek ja moram dvaput potvrđivati svoj rezultat. Možda Bog sve to planira da budem poseban u ovoj eri šampiona.

Ono što je začudno, i veliki propust sudačkog panela, jest što su pustili da natjecanje ide dalje a da prije toga nisu razriješili žalbu na četvrtfinale Nersisjana i Ajdara.

- Ovo da se poništio jedan polufinale da bih radio još jedan ali s drugim protivnikom, to se dosad još nije dogodilo. No, možda je zato ovo još slađe.

A slatko će biti i u subotu kada će braća Kvesić po prvi puta na jednom velikom natjecanju obojica biti u finalu, svaki u svojoj kategoriji. Anđelo među teškašima i Ivan među poluteškašima.