Ivan Rakitić nekoliko minuta prije derbija dao konačan odgovor na pitanje odlazi li iz Hajduka

Nekadašnji hrvatski nogometni reprezentativac Ivan Rakitić bio je jedan od glavnih aktera na terenu za vrijeme velikog derbija između Dinama i Hajduka ove nedjelje na Maksimiru. Dan uoči utakmice eterom je prostrujila vijest o tome kako bi iskusni veznjak mogao nakon samo jedne sezone napustiti Hajduk. Rakitić se klubu s Poljuda priključio prošlog ljeta po dolasku iz Saudijske Arabije, a ugovor s Hajdukom ima do isteka aktualne sezone uz mogućnost automatskog produljenja na još jednu godinu.

Rakitić je u intervjuu za švicarski medij 20 Minuten među ostalim rekao kako je nedavno bio u kontaktu s članom uprave Basela, kluba iz njegovog djetinjstva iz kojega je otišao u Njemačku.

"Nedavno sam imao telefonski razgovor s Davidom Degenom. Nažalost, tek nedavno, prije nismo imali kontakt. Da je to bilo ranije, možda bi bilo moguće. Ne znam što će se sada dogoditi. Imam ugovor s Hajdukom do ljeta s opcijom produženja. Pričekajmo ostatak sezone. U svakom slučaju, imam želju za nogometom i još ne znam što će se dogoditi. Bio je to općenit razgovor. Bio je iznenađen što sam završio u Hrvatskoj. Jednostavno je šteta što nismo ranije stupili u kontakt. Ali svi navijači Basela znaju da pratim FCB. Sretan sam i ponosan što se Shaqiri vratio i što se FCB ponovno bori za vrh. To je za mene kao navijača FCB-a najljepše", rekao je Rakitić.

No, iako se pisalo da bi mogao već ovoga ljeta napustiti Hajduk, to neće biti tako. Rakitić je nekoliko minuta prije početka utakmice između Dinama i Hajduka dao izjavu za MAXSport.

- Jučer sam dosta jasno rekao svoje mišljenje - moj dom su Split, Poljud i Hajduk - rekao je Rakitić.

U najavi derbija kazao je i sljedeće:

- Svaki derbi je poseban i na svoj način će biti drugačiji. Borit ćemo se, naš cilj je uzeti tri boda i da se u Split vratimo kao prvi na tablici. Razočarani smo utakmicom Kupa s Rijekom, no bilo je nekoliko dobrih stvari. Nažalost, kaznili su nas za najmanje pogreške, zato je bitno da danas budemo maksimalno koncentrirani. Došli smo po pobjedu i borbu do samog kraja, nećemo biti zadovoljni bodom. Mi smo Hajduk, došli smo u Zagreb odigrati našu utakmicu i dati sve od sebe.