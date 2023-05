Ivan Rakitić izazvao Juventus: 'Favoriti su, ali želimo ponovo pokazati svijetu za što smo sposobni'

Bivši hrvatski reprezentativac Ivan Rakitić sprema se večeras izazvati Juventus u polufinalu Europske lige, drugog najvećeg natjecanja UEFA-e. Njegova Sevilla se u Torinu sastaje Starom damom u prvom međusobnom ogledu, a upravo tamo je još 2014. godine podignuo trofej ovog natjecanja.

"Ako su nam protiv Manchester Uniteda davali minimalne šanse za prolazak, one su sada još manje. Da bi objasnili što Juventus znači za nogometnu povijest ne treba ništa dodavati niti izmišljati.

Veliki su favoriti, ali uvjeren sam da nisu bili sretni kada su vidjeli da će se suočiti s nama. Znaju za što smo sposobni i našu dinamiku, a nama preostaje usredotočiti se i odigrati najbolje što možemo.

Želimo dovesti Sevillu do dobrog rezultata u Torinu, a potom na domaćem terenu ponovo pokazati svijetu za što smo sposobni. Sigurno će biti teško, toliko je očito i spremni smo na to. To je momčad u koju su tijekom posljednjih godina uložene stotine milijuna eura jer si to mogu priuštiti", rekao je Rakitić za španjolski Relevo.

