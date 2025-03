Ivan Perišić porukom ušutkao kritičare: 'Jednu stvar ne podnosim! To me ljuti, moramo to promijeniti...'

PSV je plasman u osminu finala izborio izbacivši u play-offu Juventus ukupnim rezultatom 4-3, uz dva gola hrvatskog reprezentativca. Međutim, PSV u prvenstvu u posljednje vrijeme prolaze kroz krizu. Četiri su kola bez pobjede, a u zadnjem susretu su izgubili kod Go Ahead Eaglesa (2-3), pa vodeći Ajax ima osam bodova prednosti. "Prošlog vikenda nismo bili momčad," kazao je Perišić na konferenciji za novinare.

"Trebali bismo biti više momčad. Ne borimo se jedni za druge i to me ljuti. Moramo to brzo promijeniti. Od današnjeg treninga do kraja sezone moramo dati svoj maksimum. Sezona još nije gotova. Još uvijek možemo nešto osvojiti i moramo učiniti sve da to ostvarimo. Dobro nam ide u napadu, ali moramo bolje bez lopte. Moramo se okupiti kao tim," dodao je.

Peršić je otkrio kako su igrači razgovarali o igrama koje u posljednje vrijeme prikazuje aktualni nizozemski prvak. "Zašto nismo momčad? Razgovarali smo o tome. Stvaramo dovoljno prilika i zabijamo dovoljno, ali moramo se boriti i trčati jedan za drugoga", rekao je.

Perišić je naglasio kako se teško miri s porazima. "Tako je svaki put kad izgubim. Ne podnosim poraz, čak ni kad igram utakmicu sa sinom ili kćeri," kazao je.

"Mjesecima sam radio deset do dvanaest sati dnevno kako bih se vratio nogometu. Samo moraš učiniti sve što možeš i biti spreman učiniti ono što možeš."

Perišić je kazao kako PSV očekuje velika utakmica protiv jakog suparnika.

"Morate biti usredotočeni na ono što dolazi. Sutra nas očekuje još jedna velika utakmica, sa jakim protivnikom i taktički moramo biti na vrhuncu naše igre. Bit će to teška utakmica protiv mlade momčadi s jakim trenerom. Arsenalu je često nedostajalo baš to malo da osvoji nešto prošle godine. Moramo biti potpuno spremni, vjerujem u našu momčad. Kad čujete himnu Lige prvaka, to ipak daje nešto posebno," zaključio je Perišić.