Evo koliko bi Dinamo morao isplatiti Cannavaru ako ga smijeni, u igri je brutalna cifra

Zlobnici će kazati - pa što, to im je ionako već praksa. I zaista, Dinamo se u recentnoj prošlosti, a pogotovo ove sezone već poštenski naplaćao odšteta smijenjenim trenerima. Dobra je stvar da su uglavnom svi pristajali na dogovore, a ne na - ugovore. Naime, i Sergej Jakirović i Nenad Bjelica potpisali su da će po odlasku iz Maksimira uzeti šest mjesečnih plaća i odjahati u suton sa slobodnim papirima. Naravno da to nisu morali učiniti. Da je bilo suprotno, Dinamo bi ih plaćao i danas, do kraja njihovih ugovora, ali oni bi danas "sjedili doma" i primali novac, točnije - bili negdje daleko od terena. Lijepo to zvuči u raju besposličara, ali Jakirović i Bjelica, a i sigurno 95 posto ostalih top-trenera u Hrvatskoj radije bi radili nego "krali Bogu dane".

Doznajemo da Dinamo uoči sutrašnjeg (redovnog!) Izvršnog odbora kluba ni ne razmišlja o smjeni Fabija Cannavara. Istina, rezultati mu baš i nisu bogznašto, izgubio je od Rijeke i Osijeka, s Hajdukom na jedvite jade uz dva igrača manje zadržao nulu, ispao iz Kupa... Ali ne, ono što zasada znamo je da će don Fabio sigurno ostati na klupi i protiv Slaven Belupa u Koprivnici nadolazećeg vikenda. Vjerojatno i još dalje, ali to pak sa sigurnošću ne možemo napisati čisto zbog onog klišeja da je "trenerski život uvijek u torbi". Teško je reći što bi bilo da je Hajduk slavljenički prošao kroz Maksimir, ali Cannavaro zasad ostaje.

Nije nam cilj, nedaj Bože, išta dodatno destruirati, remetiti i ono malo pozitivnog ritma oko plavog kluba. Ali, za informaciju našim čitateljima skicirat ćemo slučaj u kojem bi Dinamo sada smijenio Cannavara. Jasno je da bi morali duboko posegnuti u blagajne i odreći se baš velike količine novca. Opet se vraćamo na priču o dva smjera. Kada Cannavaro ne bi pristao na sporazum, Dinamo bi mu morao isplaćivati sve plaće do 30. lipnja 2026. godine. Dakle, plaće za još godinu i četiri mjeseca. Ako znamo da je njegova godišnja neto plaća na oko 1.5 milijuna eura, dodajte na to još jednu trećinu tog iznosa za ožujak, travanj, svibanj i lipanj ove godine. Iznos je lako dobiti, bilo bi to oko dva milijuna eura neto - samo njemu. Dodajte tu još njegov stručni stožer (kada bi svi ostali na plaći)... Tko bi to zbrojio...

Jasno, u slučaju da se Cannavaro odluči na varijantu sporazumnog raskida, valjalo bi mu isplatiti šest mjesečnih plaća, dakle oko 750 tisuća eura neto. Sa stručnim stožerom iznosilo bi to na razini reda veličine milijun eura, što je svakako prihvatljiviji model, vjerujemo za sve strane u postupku.

Navijači plavih već gledaju prema vikendu, nedjelja donosi gostovanje u Koprivnici, a do reprezentativne stanke Dinamo će igrati i protiv Lokomotive na Maksimiru. Tko zna, možda do zadnjeg ovosezonskog predaha neke stvari glede borbe za titulu budu još jasnije...