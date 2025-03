Javio se na Instagramu: Galešić poslao poruku hajdukovcu kojeg je nokautirao na Maksimiru

Bio je to udarac kakvog se ne bi posramili niti majstori borilačkih vještina. Nije, dakako, vrijeme ni mjesto za šalu nakon što je Niko Galešić nepromišljenim startom u sudačkoj nadoknadi derbija na Maksimiru nokautirao Ivana Lučića, ali... Za taj potez stoper Dinama za dan-dva saznat će zasluženu kaznu. A da je zaslužena, priznao je i sam napisom na svom Instagram profilu.

Podsjetimo, iako to već zasigurno znadete, Galešić je u sudačkoj nadoknadi htio doći do jedne lopte u skoku s Hajdukovim vratarem. Lučić je na njoj bio prvi, a Galešić ga je kopačkom pogodio u glavu. Posjekao mu je dio lica, ostali su na njemu tragovi čepova... Srećom, nakon hitne intervencije medicinskih djelatnika s Lučićem je bilo sve u redu, a Galešiću je crveni karton stigao tek nakon što je sudac Mateo Erceg pogledao VAR-ekran pored terena.

Nakon izravnog crvenog kartona zbog grubosti o kojoj smo već pisali, Galešiću prijeti brutalna kazna. Moguće i do 12 utakmica neigranja, a moguće i do godinu dana suspenzije, odluči li se Disciplinska komisija HNS-a na vremenski interval kazne. Sve u svemu, Fabio Cannavaro na svoje netom pristiglo pojačanje možda neće moći računati do kraja sezone.

Isprika Lučiću, koju je poslao putem Instagrama, jasno, ništa neće promijeniti. Ali lijepo ju je vidjeti:

- Želim se ispričati zbog nesretne situacije na jučerašnjoj utakmici. U želji da postignem pogodak i pomognem svojoj ekipi, nažalost sam nenamjerno ozlijedio protivničkog golmana. Još jednom mu šaljem isprike i želim mu brz oporavak! Zasluženo sam kažnjen i također se želim ispričati svojim suigračima i navijačima jer sam ih ostavio s još jednim igračem manje - napisao je Galešić.