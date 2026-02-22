Naši Portali
INCIDENT

VIDEO Torcida napala Armadu na zagrebačkom aerodromu: Jednog navijača cipelarili su na podu

Instagram screenshot
VL
Autor
Stjepan Meleš
22.02.2026.
u 21:45

Tko je točno odgovoran za napad nije se znalo sve do Jadranskog derbija između Hajduka i Rijeke, kada je sve objašnjeno

Nogometaši Rijeke u četvrtak su slavili protiv ciparske Omonije 1:0 u prvoj utakmici doigravanja za osminu finala Konferencijske lige, ali povratak Armade u Hrvatsku obilježio je incident. Pripadnike riječke navijačke skupine je na jednom od parkinga u blizini zagrebačke zračne luke napala skupina navijača Hajduka.

Prema snimci koja je objavljena na društvenim mrežama, pripadnici Torcide dočekali su navijače Rijeke po njihovu dolasku na aerodrom. U fizičkom sukobu koji je uslijedio, jednog su riječkog navijača izdvojili iz skupine te ga cipelarilii dok je ležao na podu. Tko je točno odgovoran za napad nije se znalo sve do Jadranskog derbija između Hajduka i Rijeke, kada je sve objašnjeno.

Torcida je na tribinama istaknula poruku upućenu Armadi, čime je potvrdila da su oni izazvali nerede. 'Pere li vas jet lag ili su to batine od jutros?', pisalo je na transparentu.

Objavljeno gdje Luka Modrić nastavlja čudesnu karijeru! Ovo će oduševiti sve navijače Hrvatske
Ključne riječi
HNL Hajduk Armada Torcida

Komentara 3

Pogledaj Sve
PR
protuudar
22:10 22.02.2026.

Dečki, prestanite se tuči! Brat na brata, hrvat na hrvata, pa to je grozno! Bog neka vam da snage da donesete odluku da je tome kraj! Mir s vama!

Avatar Ričard
Ričard
22:01 22.02.2026.

Glupani teški, gadi mi se na te navijačke obračune koji sa aktualnim srazovima nemaju nikakve veze. Ni mjesto ni događaj hajdukovcima ne daje nikakvog povoda se obračunavati sa navijačima Rijeke. 24 sata prije i 24 sata poslije izravne utakmice je napeto- sve drugo vrime vlada primirje.

Avatar mladen111
mladen111
22:16 22.02.2026.

Kako objasniti primitivcima. Umjesto da budu sretni za svaki bod koji hrvatski klubovi skupe u Europi jer to potencijalno nosi korist i Hajduku...ali, za ovakve je ta jednostavna matematika - triginometrija.

Josip Dabro izašao je iz istražnog pritvora
24
Obitelj po majci

Josip Dabro u bliskom je rodu s legendarnim Srbinom, osvajačem nogometnog Kupa prvaka!

Josip Dabro, saborski zastupnik Domovinskog pokreta te bivši ministar i potpredsjednik Vlade, proteklih je dana u fokusu javnosti zbog pjevanja skandaloznih stihova koji sugeriraju da je Ante Pavelić "vođa svih Hrvata", a nakon svega, u fokus je došlo i Dabrino podrijetlo, odnosno obitelj. Saznalo se tako i da je Dabro u rodu s jednim sportskim velikanom koji je obilježio povijest NK Osijeka, Crvene zvezde, ali i jugoslavenskog nogometa općenito.

