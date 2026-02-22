VIDEO Torcida napala Armadu na zagrebačkom aerodromu: Jednog navijača cipelarili su na podu

Nogometaši Rijeke u četvrtak su slavili protiv ciparske Omonije 1:0 u prvoj utakmici doigravanja za osminu finala Konferencijske lige, ali povratak Armade u Hrvatsku obilježio je incident. Pripadnike riječke navijačke skupine je na jednom od parkinga u blizini zagrebačke zračne luke napala skupina navijača Hajduka.

Prema snimci koja je objavljena na društvenim mrežama, pripadnici Torcide dočekali su navijače Rijeke po njihovu dolasku na aerodrom. U fizičkom sukobu koji je uslijedio, jednog su riječkog navijača izdvojili iz skupine te ga cipelarilii dok je ležao na podu. Tko je točno odgovoran za napad nije se znalo sve do Jadranskog derbija između Hajduka i Rijeke, kada je sve objašnjeno.

Torcida je na tribinama istaknula poruku upućenu Armadi, čime je potvrdila da su oni izazvali nerede. 'Pere li vas jet lag ili su to batine od jutros?', pisalo je na transparentu.