Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 144
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
ZAVRŠILO 1:1

Istra u trećoj minuti nadoknade stigla do boda protiv Slaven

Istra 1961 i Dinamo sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a
Srecko Niketic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
29.11.2025.
u 21:03

Istra i Slaven Belupo podijelili su bodove, završilo je 1:1.

 I u drugoj subotnjoj utakmici 15. kola HNL-a nije bilo pobjednika, nakon što su na Poljudu nogometaši Hajduka i Varaždina odigrali 1-1 isti je rezultat bio u Puli, u nadmetanju Istre 1961 i Slaven Belupa.

Gosti iz Koprivnice su propustili pobijediti jer su vodili sve do 93. minute. Vodeći pogodak postigao je Ilija Nestorovski u 45. minuti iz jedanaesterca. No, u samom finišu bod je pulskom sastavu osigurao Smail Prevljak.

Slaven Belupo je nastavio pozitivan niz. U posljednjih sedam prvenstvenih utakmica Slaven Belupo ima tri pobjede i četiri neodlučena rezultata. Momčadi su zadržale svoje dosadašnje pozicije, Slaven Belupo je treći, a Istra 1961 peta na ljestvici.

Utakmica je otvorena pogotkom. Već u trećoj minuti domaći igrač Lawal je naciljao suparničku mrežu, ali je gol poništen zbog zaleđa.

Razvila se potom ravnopravna igra gdje niti jedna momčad nije dominirala, ali pravih akcija i dolazaka u samu završnicu je nedostajalo. Za Slaven Belupo su tek iz daljine pokušavali Krušelj i Žuta, ali bili su to neprecizni udarci.

Gosti iz Koprivnice su ipak poveli na samom kraju prvog dijela. Nakon prodora Jagušića lopta je udarila u ruku Robertssona te je dosuđen jedanaesterac za goste. Precizan je s bijele točke bio Nestorovski.

Drugo poluvrijeme je počelo s brojnim prilikama. U 52. minuti je domaći sastav imao vrlo dobru šansu. Lončar je ostavio loptu za Ayumu, ali je njegova završnica bila vrlo slaba i Istra 1961 je ostala daleko od izjednačenja. Samo minutu kasnije pucao je Jay, a nakon što se lopta odbijala od gostujućih igrača zaustavio ju je okvir vrata.

Pravo je čudo da gosti u 66. minuti nisu povećali prednost. Prvo je Mitrović pogodio vratnicu, a potom je lopta završila na gredi nakon udarca Nestorovskog. Nizale su se šanse na obje strane jer je Istra 1961 tražila izjednačenje, ali je ostavljala i dosta prostora suparniku.

Za domaćina je pokušao Radošević, za goste Jagušić, ali rezultat je ostao 1-1. U završnici je Istra 1961 posljednjim snagama pokušala doći barem do pogotka i jednog boda te je ipak ostvarila taj cilj. Prevljak je glavom u 93. minuti pogodio za konačnu podjelu bodova.
Ključne riječi
Slaven Belupo Istra 1961

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagrijavanje nogometaša uoči početka utakmice 13. kola SuperSport HNL-a između Hajduka i Osijeka
Video sadržaj
PIŠE EDI DŽINDO

Ovakav Osijek iz krize ne mogu izvući Guardiola i Ancelotti: Uz takvu klupsku atmosferu sve je jasno

Jako često, pod nekom paskom 'profesionalnosti', kao pratitelji nogometa zaboravimo da su i nogometaši ljudi, da oni nisu roboti koji ništa ne čuju i ništa ne vide. Smatramo li zaista da na igrače nimalo ne utječe skandiranje stotina, nekada i tisuća pripadnika navijačke skupine Kohorta, čija glavna pjesma već sad jedno dulje vrijeme glasi "Uprava, odlazi" ?

Učitaj još

Kupnja