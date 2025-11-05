Ispunjene tribine za pohvalu, rezultat i igra Dinama za zaborav

Odbojkašice Dinama pobijeđene su u svom premijernom nastupu u Ligi prvakinja. U prvoj utakmici 3. kola kvalifikacija za ulazak u skupinu, bolja je bila bugarska Marica iz Plovdiva - 0:3 (21:25, 9:25, 18:25). Sve je bilo gotovo za 64 minute. Bugarske su se mučile tek prvi set, a ostala dva dobile su lakoćom. Tako da će uzvrat biti tek formalnost. Za Dinamo će uzvrat tek biti stjecanje iskustva za neka bolja vremena.. Ono čime se Dinamo može pohvaliti jest puna tribina dvorane Sutinska vrela. Nije bilo slobodnog mjesta i to je za svaku pohvalu. Rezultat i igra naravno nisu za pohvalu.

Nitko nije ni očekivao da bi Zagrepčanke mogle iznenaditi moćni bugarski sastav. Ali da su mogle pružiti jači otpor, to su mogle. Da je Igor Šimunčić, trener Dinama, imao na raspolaganju lanjski roster možda bi bilo neke nade. Ovako, teško je bilo nešto očekivati. Najvišebodovay za Dinamo osvojile su Pavačić (9) i Jurdža 8).

Ono što još brine je sedmi uzastopni poraz Dinama u svim natjecanja. Prvo su upisale dva poraza u MEVZA ligi pa čak četiri u domaćem prvenstvu (Karlovac, Mladost, Dubrovnik, Marina Kaštela). Jučer je u Europi igrao još jedan hrvatski klub. U uzvratnoj utakmici prvog kola Challenge cupa odbojkašice Brda izgubile su od ciparskog Neapolisa. U obje utakmice bilo je po 3:0 za sastav iz Nikozije.