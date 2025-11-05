Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 0
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
Odbojka

Ispunjene tribine za pohvalu, rezultat i igra Dinama za zaborav

storyeditor/2025-11-05/4c5f145a90c75a5eb9e8dc5206875967.jpg
Autor
Damir Mrvec
05.11.2025.
u 23:25

Odbojkašice Dinama pobijeđene su u svom premijernom nastupu u Ligi prvakinja. U prvoj utakmici 3. kola kvalifikacija za ulazak u skupinu, bolja je bila bugarska Marica (0:3)

Odbojkašice Dinama pobijeđene su u svom premijernom nastupu u Ligi prvakinja. U prvoj utakmici 3. kola kvalifikacija za ulazak u skupinu, bolja je bila bugarska Marica iz Plovdiva - 0:3 (21:25, 9:25, 18:25). Sve je bilo gotovo za 64 minute. Bugarske su se mučile tek prvi set, a ostala dva dobile su lakoćom. Tako da će uzvrat biti tek formalnost. Za Dinamo će uzvrat tek biti stjecanje iskustva za neka bolja vremena.. Ono čime se Dinamo može pohvaliti jest puna tribina dvorane Sutinska vrela. Nije bilo slobodnog mjesta i to je za svaku pohvalu. Rezultat i igra naravno nisu za pohvalu.

Nitko nije ni očekivao da bi Zagrepčanke mogle iznenaditi moćni bugarski sastav. Ali da su mogle pružiti jači otpor, to su mogle. Da je Igor Šimunčić, trener Dinama, imao na raspolaganju lanjski roster možda bi bilo neke nade. Ovako, teško je bilo nešto očekivati. Najvišebodovay za Dinamo osvojile su Pavačić (9) i Jurdža 8).

Ono što još brine je sedmi uzastopni poraz Dinama u svim natjecanja. Prvo su upisale dva poraza u MEVZA ligi pa čak četiri u domaćem prvenstvu (Karlovac, Mladost, Dubrovnik, Marina Kaštela). Jučer je u Europi igrao još jedan hrvatski klub. U uzvratnoj utakmici prvog kola Challenge cupa odbojkašice Brda izgubile su od ciparskog Neapolisa. U obje utakmice bilo je po 3:0 za sastav iz Nikozije. 

Modrićev popis najboljih nogometaša u povijesti će daleko odjeknuti: Uvrstio je i jednog Hrvata

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja