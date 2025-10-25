Poznata Hrvatica javila nam se iz Grčke: 'Reći ću vam zašto sam već godinama ovdje'

Počelo je grčko prvenstvo za odbojkašice, a u tom 1. kolu Panathinaikos naše reprezentativne kapetanice Martine Šamadan pobijedio je vrlo uvjerljivo Aris s 3:0 i zasjeo na čelo tablice. Gdje ima namjeru ostati cijelu sezonu.

– To je želja, Panathinaikos je veliki klub koji u svakom natjecanju u kojem participira ide na pobjedu i po prvo mjesto. Lani smo zastale u polufinalu, izgubile od Olympiakosa, što još uvijek peče pa ove godine želimo do kraja, do naslova prvakinja. Zato smo se pojačale za ovu sezonu dvjema američkim igračicama, jednom poljskom, a nova je i organizatorica igre, tako da smo startnu postavu u odnosu na lani jako promijenili. Ali, pojačali su se i ostali klubovi, tako da će prvenstvo biti nikada jače i kvalitetnije, što mi se jako sviđa – rekla je Šamadan.

Martini se očito jako sviđa općenito u Grčkoj, jer ovo je prvi klub u njezinoj 15-godišnjoj karijeri u kojem se zadržala i treću sezonu.

– Točno, ovdje mi se doista sve poklopilo i jako sam zadovoljna i sretna u Ateni. Kao prvo, ovdje imam vrhunski tretman kao igračica, odlične uvjete za rad, jaku ligu, a i ostale popratne stvari su super, poput mediteranskog stila života, hrane i uvijek lijepog vremena. Zato sam se i odlučila ostati ovdje, i ostat ću dokle god me budu htjeli, jer ovo je moj način na im uzvratim za tretman koji tu imam.

Startale ste pobjedom…

– Jesmo, i želimo tako i nastaviti, ambicije su uvijek visoke u Panathinaikosu. U studenom ćemo se uključiti i u CEV Challenge kup, tako da ćemo se okušati i s europskim klubovima. No, već sam rekla, grčka liga bit će vrlo jaka ove sezone, a opet, sa strane igračice, neće biti napornih putovanja jer je valjda 70-80 posto klubova iz Atene i okolice.

Uz vas, u Grčkoj je i Katarina Pavičić.

– Kate je u Thirasu, u kojem je lani igrala Andrea Mihaljević, i baš smo se nedavno vidjele na jednom pripremnom turniru i malo porazgovarale o svemu što je njoj ovdje još novo.

Ta mentorska uloga bila vam je na neki namijenjena i ovo ljeto u reprezentaciji.

– Na neki način da, jer sam cijeli prvi dio priprema lagano trenirala zbog nekih sitnijih ozljeda koje su me mučile pa je bilo najvažnije to zaliječiti i biti spremna za kraj ljeta i dvije kvalifikacijske utakmice za Europsko prvenstvo, koje smo na kraju i uspješno izborile. Kako je u reprezentaciji došlo do velike smjene generacije, kako su tu sada djevojke osjetno mlađe od mene, po desetak ili čak više godina, nekako je bilo prirodno da im budem na dispoziciji, pogotovo savjetima. I baš mi je drago što je izbornik Igor Arbutina dao toliko puno prilika mlađim igračicama, jer na njima je budućnost. Mislim da nemamo nikakvog straha za budućnost hrvatske odbojke, talenata definitivno ima, iako po meni u sljedećih nekoliko godina još nećemo biti u nekoj zoni medalja, baš zbog njihove mladosti i nedovoljnog iskustva. Ali, rezultati će doći s vremenom, sigurna sam, jer ova generacija može biti zajedno najmanje deset godina.

S vama vjerojatno ne toliko dugo, barem ne kao igračicom, ali možda u nekoj drugoj ulozi?

– Igrat ću dok mogu, dok mi to bude pričinjavalo užitak i dok tijelo bude moglo pratiti sve napore. I ne razmišljam više dugoročno, zato mi je reprezentacija trenutačno još jako daleko u mislima, fokusirana sam na klupsku sezonu. I dok imam plan A, a to je igranje, ne razmišljam o planu B, o tome što ću nakon karijere – rekla je Martina.