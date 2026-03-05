Vladajućima još jedna ruka: Zurovec se dogovorio s Plenkovićem, ulazi u većinu

Sutra bi se trebalo konačno razjasniti koliko ruku zapravo broji saborska većina i tko je sve čini, budući da zastupnici glasaju o točkama raspravljenim tijekom protekla dva tjedna. A ako je vjerovati neslužbenim informacijama, rukama vladajućih pridružit će se i ona gradonačelnika Svete Nedelje Darija Zurovca koji je, kako čujemo, u srijedu konačno popio željenu kavu s premijerom Andrejem Plenkovićem i njegovim suradnicima.

Podsjetimo, Zurovec je prije desetak dana prilično otvoreno izrazio spremnost da se pridruži vladajućoj većini, ističući pritom kako je prva točka o kojoj želi razgovarati željeznica do Svete Nedelje i Samobora. Neslužbeno se pritom moglo čuti da Zurovec želi i HDZ-ovu podršku za kandidaturu za župana Zagrebačke županije na idućim lokalnim izborima. Sugovornik blizak vrhu HDZ-a danas nam je, pak, rekao kako su interesi Zurovca i HDZ-a podudarni kad je riječ o željeznici do Samobora, čija je gradnja, kaže, komplementarna i s nastojanjima Ministarstva prometa.

Kad je riječ o podršci Zurovcu kao budućem kandidatu za župana, naš sugovornik, međutim, ističe kako su lokalni izbori potpuno odvojena tema od pitanja parlamentarne većine te da to trenutačno nije predmet razgovora. Na izravno pitanje je li postignut definitivan dogovor o Zurovčevu ulasku u većinu, izravan odgovor nismo dobili. Naš sugovornik ponavlja tek kako odluku o tome hoće li biti dio većine HDZ prepušta Zurovcu, kao i drugim zastupnicima koji također na vlastitu inicijativu mogu postati dio parlamentarne većine. Nedavno je to, podsjetimo, učinila i bivša SDP-ovka, sada nezavisna zastupnica Boška Ban, a pokažu li se ove neslužbene informacije točnima, broj zastupnika parlamentarne većine sutra će porasti na 78.

U toj je većini, naime, još uvijek i HSLS, čija stranačka tijela još nisu donijela odluku o tome ostaju li ili izlaze iz vladajuće koalicije. Još je desetak dana preostalo do isteka roka koji je predsjednik ove stranke Dario Hrebak zadao premijeru Plenkoviću da se koalicija riješi DP-ova Josipa Dabre, i to zbog njegova pokladnog pjevanja u čast Ante Pavelića. Dabro je i dalje u DP-u, a DP u vladajućoj koaliciji, što znači da Hrebakov zahtjev nije ispunjen, no poruke iz HSLS-a posljednjih su dana ipak znatno blaže. Izvori u HSLS-u danas su, naime, govorili da bi Zurovčev ulazak u koaliciju znatno relaksirao situaciju za njihovu stranku kojoj, naglašavaju, cilj nije bila destabilizacija niti rušenje koalicije, već obrana civilizacijskih vrijednosti i programa Vlade.

Dabrina ruka, kažu, u ojačanoj većini više nije presudna, što znači da DP-ov zastupnik više ne bi mogao proći neokrznuto ako bi pokušao nešto slično onom što je izveo u Komletincima. Iz svega ovoga čini se kako bi se HSLS na kraju mogao posve primiriti i ostati u koaliciji, što priželjkuju i u HDZ-u, u kojem su nam i danas ponavljali kako ne vide razloga za odlazak Hrebakove stranke nakon što su se svi u koaliciji, uključujući i DP, ogradili od Dabrina ispada. Uvjereni su zato kako se ova situacija može nadići, tim više što smo tek na polovini mandata, a izvanredni izbori, tvrde naši sugovornici, nisu na stolu.