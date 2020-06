Ispunila mu se želja, ali neki spominju mogući sukob interesa: Nikad me nitko nije kupio!

Veljku Mršiću ispunila se želja da trenerski posao radi intenzivnije od ona dva do tri godišnja okupljanja reprezentacije što je činio kao hrvatski izbornik. I zato i jest preuzeo prvu momčad Zadra, kluba koji je predstavljao velikog rivala klubovima čije je boje prije branio. Bilo igrački (Cibona) bilo trenerski (Cedevita).

- Ja osobno u Zadru nikad nisam doživio neku neugodnost. Bilo jest želje da njihov klub pobijedi, no ovdašnji navijači mene nisu nikad prostački vrijeđali. Čak ni je jedan od starijih navijača jednom prilikom rekao da sam ja možda jedini uz Mirzu Delibašića kojeg nisu nikad vrijeđali.

Dobra polazišna točka je izjava još jednog starijeg navijača koji je kazao da nitko od njih nema ništa protiv da novi trener njihova najdražeg kuba jednu sezonu bude Mršić.

- Drago mi je to čuti, no ipak će među Zadranima biti i onih ljudi kojima neće biti drago da sam ja na klupi Zadra, no ipak će momčad biti jedino ogledalo moga rada. I da li ću zavrijediti "prst gore" ili "prst dolje" ovisit će o onome što će momčad pružati na terenu.

Veljko nam je kazao da mu nije bio poznat podatak da su od 2005. u ovom klubu čak sedam puta u istoj sezoni imali po tri različita trenera. A u sezoni 1995./1996. na klupi Zadra izredala su se čak četvorica trenera.

- Kad tako krenemo našli bismo nešto slično u većini klubova. Osim toga, ovdje je publika strastvena pa su prijašnje uprave, očito, imale problema podnijeti taj pritisak pa je onda i dolazilo do takvih odluka.

Pojedini zlobnici najavljuju da će Mršić trajati do prvog mraza, a drugi da će to biti do Božića.

- Ti isti možda imaju uporište u podatku o čestim smjenama kojeg ste iznijeli. Svatko ima pravo predviđati, a trenerski posao uvijek je neizvjestan.

Neki Zadrani sami će reći da oni sada samo sebi tepaju da su grad košarke no da Zadar to više nije, barem ne na način na koji je to nekad bio.

- Ne znam tko bi danas u Hrvatskoj mogao reći da je grad košarke ako ne Zadar jer to je tu definitivno prvi sport što se vidjelo i po onih devet tisuća ljudi u finalu Ćosićeva kupa protiv Cibone u veljači. Uostalom, ništa nije kao što je nekad bilo pa ni Cibona, Split ni Šibenka.

Vijest o tome da Mršić preuzima Zadar prokomentirali su i forumaši među kojima neki ističu da bi izbornik mogao biti u sukobu interesa.

- Forumaši su kod nas i inače prilično negativni pa je najbolje ne osvrtati se na to. Osim toga, ako bismo sve gledali tako onda bismo u Europi imali puno sukoba interesa jer malo je košarkaških izbornika koji istovremeno ne rade u klubu. Uostalom, Aco Petrović je istovremeno bio izbornik i dopredsjednik Cibone, Jasmin Repeša je bio izbornik i trener Cedevite a Ivica Skelin je bio izbornik i trener Splita.

I doista, vrlo je malo nacionalnih košarkaških saveza u Europi koji mogu tako dobro plaćati svog izbornika da ovaj nema potrebu raditi u klubu. No, sukob interesa može se očitovati i kod pozivanja igrača u reprezentaciju pa izbornik mora paziti na kriterije kod pozivanja svojih klupskih igrača ili pak nepozivanja što se tada može protumačiti da ih odmara za nastavak klupske sezone.

- Prije svega, hvala Hrvatskom košarkaškom savezu što mi je omogućio da jednu sezonu provedem na klupi Zadra. Inače, uvijek će biti onih koji će nešto prigovarati i zato je najbolje raditi ono što radiš u dobroj vjeri. Ne bih si nikad dozvolio da mi netko može takvo što prigovoriti i nikad me nitko nije kupio za nešto niti hoće. Uostalom, moji bivši suigrači ili moji prijatelji najbolje znaju da je njihovim sinovima puno teže ući u reprezentaciju nego ostalima jer od konkurenata moraju biti bolji za 20-30 posto.

Mršić je htio da Zadar dovede reprezentativce Nakića i Drežnjaka, igrače koje je ugrabila Cibona.

- Cibona je u ovom slučaju pokazala moć i na tome im treba čestitati, no vidjet ćemo što će sezona donijeti. Drago mi je da su dečki završili u hrvatskom klubu, a ja se nadam da ćemo i mi napraviti konkurentnu momčad, da će takvih potpisa biti i u Zadru i u Splitu i da ćemo imati još bolju ligu. Inače, Zadar je posljednje dvije godine redovan platiša i oni znaju koliko mogu, a nisu mogli ući u borbu za ta dva igrača.

Pored Mavre i Vukovića, koje su zadržali, u Zadru pokušavaju dovesti još pokojeg reprezentativnog kandidata.

- Već neko vrijeme smo u razgovorima i sada ćemo to intenzivirati. Nadam se da ćemo dovesti neke aktualne i potencijalne reprezentativce i imati konkurentnu momčad. Nastojat ćemo stvoriti momčad pobjedničkog mentaliteta na koju će njeni navijači biti ponosni.

Mršiću će prvi suradnik biti njegov dosadašnji pomoćnik u reprezentaciji Ivan Perinčić koji taj posao u reprezentaciji više neće moći obnašati. Jer, dok će Mršić biti s nacionalnom selekcijom, on će morati brinuti o momčadi Zadra.

- U jednom dijelu priče sam dobio, a u drugom izgubio. Drago mi je radi Ivana da se vratio u svoj rodni grad i svoj klub i ja se nadam da će me, kada ja odem, upravo on naslijediti.

Koliko je važno za njegov razvoj da supertalent poput Roka Prkačina ostane u klubu kao što je Cibona? A Roko će 18 godina napuniti tek u studenom i tek tada će steći uvjete za prvi profesionalni ugovor.

- Ne vjerujem da je upitno da li će Roko ostati ili neće. Vjerujem da će Cibona napraviti sve da ga zadrži, a i potpisivanje Nakića i Drežnjaka neka je vrsta poruke Roku.

Je li za takvog momka bolje da ostane u klubu ili da ode u neki veliki europski klub?

- Sve je to individualno, svačija je situacija drugačija. Ima slučajeva u kojima se pokazalo da su napravili super potez što su mladi otišli u inozemstvo, dok se drugima to nije isplatilo. No, ja sam mišljenja da će onaj koji ima talent i kvalitet isplivati prije ili kasnije.

I Prkačin je trebao biti jedan od onih koji su se ovaj vikend trebali okupiti u Splitu, no taj Mršićev ljetni "semestar" je otkazan.

- S obzirom na odgodu olimpijskih kvalifikacija za sljedeću godinu, bit će to dugo razdoblje bez okupljanja pa smo htjeli organizirati pripreme od tjedan dana. Da radimo i da se družimo, da nam to bude neka vrsta "team buildinga", no što je tu je. Sljedeće okupljanje je u studenom, a ja ću i dalje biti u kontaktu s igračima i drago mi je da oni međusobno komuniciraju. Štoviše, na jednoj društvenoj mreži stvorili su grupu po kojoj se vidjelo da jedva čekaju da se ponovo vide, a to je temelj koji smo izgradili i kojeg se neće moći uzdrmati.

