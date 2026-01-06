Naši Portali
NBA

Ivica Zubac odigrao vrlo dobru partiju, Kevin Durant oduševio tricom za pobjedu

NBA: Golden State Warriors at Los Angeles Clippers
Kirby Lee/REUTERS
VL
Autor
Robertino Šalinović/Hina
06.01.2026.
u 08:44

Los Angeles Clippersi su kod kuće s 103-102 svladali Golden State Warriorse, dok je Ivica Zubac imao 10 koševa, 11 skokova i 3 asista za 33 minute igre

Kawhi Leonard predvodio je Clipperse s 24 poena, Kobe Sanders je dodao 20, a Los Angeles je prevladao izostanak Jamesa Hardena i zadržao gostujući Golden State.Leonard je također imao najviše skokova na utakmici (12), dok su Clippersi uspjeli pobijediti u svojoj sedmoj utakmici u posljednjih osam susreta unatoč tome što im je nedostajao James Harden zbog ukočenog ramena. Stephen Curry predvodio je strijelce Warriorsa s 27 koševa, Jimmy Butler III postigao je 24, a Gary Payton II zaokružio je dvoznamenkasti broj strijelaca Warriorsa s 14. Butler je imao priliku za pobjedu, ali je promašio zadnji šut.

Brandon Miller postigao je 28 poena i pomogao Charlotte Hornetsima da u gostima ostvare zapanjujuću pobjedu od 124-97 nad prvakom Oklahoma City Thunderom.Bio je to prvi domaći poraz OKC-a u regularnoj sezoni protiv protivnika iz Istočne konferencije od ožujka 2024. i prvi poraz Thundera protiv momčadi iz Istočne konferencije od 8. siječnja 2025., kada su izgubili protiv Cleveland Cavaliersa. To je ujedno i prvi put da je OKC ove sezone zadržan ispod 101 poena.

Shai Gilgeous-Alexander postigao je 21 poen uz šut 7 od 21, dok su Jalen Williams i Chet Holmgren uspjeli postići 16 odnosno 15 koševa. Thunder je u prvoj četvrtini šutirao s 59,1 posto, a utakmicu je završio s 37 posto.Iznenađujuća pobjeda Charlotte bila je prva protiv OKC-a od ožujka 2023. Millerovu dominaciju pojačala su 23 poena Kona Knueppela i pet trica, kao i double-double Milesa Bridgesa sa 17 koševa i 11 skokova. Osim toga, Hornetsi su završili utakmicu s 51,4 posto šuteva za tri poena, što je njihov najbolji učinak u sezoni.

Cade Cunningham postigao je 29 koševa i podijelio 13 asistencija, dok je domaćin Detroit dominirao derbijem Istočne konferencije, svladavši New York 121-90.Javonte Green postigao je 17 poena, Jaden Ivey ubacio je 16, a Daniss Jenkins 12, dok su rezervni igrači Detroita postigli ukupno 58 koševa. Jalen Brunson predvodio je Knickse s 25 koševa, ali je imao šest izgubljenih lopti i nije upisao nijednu asistenciju. Miles McBride je postigao 17 poena s klupe, a Mikal Bridges 10.Ovo je bila prva utakmica između dva vodeća tima u Istočnoj konferenciji otkako su Knicksi eliminirali Pistonse u prvom krugu doigravanja prošle sezone. New York je sada izgubio četiri utakmice zaredom.

Kevin Durant je pogodio tricu 1.1 sekundu prije kraja, a Houston je pobijedio Phoenix u gostima (100-97) i osigurao seriju od četiri utakmice bez poraza u sezoni.Osim Durantovih 26 koševa, Jabari Smith Jr. je postigao 17 poena, a Amen Thompson 17 koševa, sedam skokova i šest asistencija, što je Rocketsima pomoglo da prebrode učinak od samo 9 od 37 šuteva za trice (24,3 posto). Devin Booker predvodio je Sunse s 27 poena, dok su Dillon Brooks i Royce O'Neale postigli po 15.
Anfernee Simons je pogodio osam trica i postigao najviše poena na utakmici (27) čime je pomogao Bostonu da produži niz pobjeda na četiri utakmice pobjedom nad gostujućim Chicagom (115-101).Payton Pritchard dodao je 21 koš za Celticse, koji su od Neemias Quete dobili 13 poena i 13 skokova. Boston je šutirao 40 posto iz igre, ali je izjednačio svoj sezonski rekord s 20 ofenzivnih skokova. Bostonov Jaylen Brown je šutirao 6 od 24 iz igre i završio utakmicu s 14 koševa, osam skokova i četiri asistencije.Matas Buzelis predvodio je Chicago s 26 poena. Nikola Vučević dodao je 15 poena, 15 skokova i sedam asistencija. Chicago, koji je pobijedio u prethodne četiri gostujuće utakmice, igrao je bez razigravača Josha Giddeyja (istegnuće lijeve tetive koljena) i središnjeg napadača Jalena Smitha (potres mozga).

Bruce Brown je zaslužan za odlučujući koš 5.3 sekunde prije kraja produžetka, dok je Denver, iako oslabljen, pobijedio Philadelphiju as 125-124.Nuggetsi su bili bez sedam od svojih osam najboljih strijelaca i svih pet startera, ali Jalen Pickett je nadoknadio izostanak s 29 poena, što je njegov osobni rekord. Joel Embiid je predvodio Sixerse s 32 poena i 10 skokova, dok je Tyrese Maxey postigao 28, a VJ Edgecombe imao 17 skokova. Philadelphia je ovim porazom prekinula svoj niz od tri pobjede.
