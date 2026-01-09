Naši Portali
KOŠARKAŠ REALA

Hezonja: Svejedno mi je gdje igram i u kakvim uvjetima

VL
Autor
Hina
09.01.2026.
u 23:45

Hrvatski košarkaški reprezentativac Mario Hezonja rekao je da mu je svejedno gdje i u kakvim uvjetima igra nakon što je s Real Madridom svladao izraelski Maccabi u praznoj dvorani glavnog grada Španjolske, a koja je bila okružena interventnom policijom.

Real Madrid je, na preporuku policije i nakon sastanka s predstavnicima vlasti, zatvorio u četvrtak dvoranu nakon što je više od 250 španjolskih organizacija zatražilo izbacivanje predstavnika Izraela iz međunarodnih natjecanja zbog ratnih zločina i okupacije Palestine.

"Igram za Real Madrid, želim sačuvati dobar imidž i kluba i sebe pa ne želim dati mišljenje jer znate kakav sam. Govorim sve što mi je na pameti", izjavio je 30-godišnji Hezonja za španjolski Radio COPE.

"Ne bojim se apsolutno nikoga na ovom svijetu, ali... To je normalno. Profesionalci smo, osim toga treniramo u ovakvim uvjetima", rekao je o praznoj Palači sportova, dvorani komercijalno poznatoj i kao WiZink Center.

Real Madrid je u njoj pobijedio s 98-86, a Hezonja je zabio 16 koševa čime je bio najbolji strijelac utakmice.

"Meni je, osobno, svejedno igram li u svojoj kući, ispred nje, u mraku ili na svjetlu. To je košarka, nešto što volim najviše na svijetu pa sam spreman za bilo koju stvar", rekao je.

U utorak je i Barcelona ugostila Maccabi u dvorani bez publike na preporuku policije "zbog sigurnosnih razloga". Ljetos su prosvjednici bili prekinuli biciklističku utrku Vueltu u Madridu zbog sudjelovanja predstavnika iz Izraela. 

Barcelona zauzima peto mjesto na ljestvici, Real Madrid je šesti, a Maccabi četrnaesti među dvadeset klubova Eurolige.
KK Real Madrid Mario Hezonja

