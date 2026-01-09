Split bolji od Alkara, Zadar svladao Samobor

Novu su pobjedu u domaćem prvenstvu ostvarili košarkaši Splita, na gostovanju su u ogledu 15. kola bili bolji od sinjskog Alkara s 97-87 (20-12, 34-26, 24-16, 19-33).

Brzo su Splićani preuzeli kontrolu ogleda u petak te su nakon prve dionice imali osam poena prednosti, dok su na veliki odmor otišli uz 54-38. Dodatno se razlika povećala u trećoj četvrtini nakon čega su se gosti posve opustili i dopustili suparniku da prilično ublaži poraz do kraja.

Za Split je Antonio Jordano postigao 14 poena, dok su po 13 ubacili Teyvon Myers i Vito Kučić. Uz to je Myers imao šest asistencija. Dario Drežnjak je ubacio 10 poena i tome dodao tri asistencije i četiri skoka.

Prvi strijelac Alkara je bio Fabian Šiško s 14 poena, dok je Mario Krešić ubacio 12 poena uz šest asistencija i tri skoka.

Ranije su ovog petka košarkaši Zadra na domaćem parketu svladali Samobor s 84-67 (24-17, 24-17, 22-13, 14-20). Identično su okončane uvodne dvije četvrtine, u obje je Zadar slavio s 24-17 te je na odmor otišao uz prednost 48-34. Dodatno je domaćin podigao razliku u trećoj dionici, kada je s parketa isparila i posljednja neizvjesnost u ovom ogledu.

U redovima Zadra prvi je strijelac bio Ukrajinac Ivan Tkačenko s 19 poena uz 3-5 za tri poena. Krševan Klarica je ubacio 16 poena, a imao je tri asistencije i šest skokova, dok je Boris Tišma dodao 14 poena uz šest uhvaćenih lopti. U gostujućem sastavu istaknuo se Bruno Levanić sa 16 poena. šest skokova i tri asistencije.

Zadar je vodeći na ljestvici s omjerom 13-2. Split ima 13-1, Zabok 8-6, dok je Samobor na osam pobjeda i sedam poraza. Omjer 7-7 ima Cibona, dok je Alkar sada na sedam pobjeda i osam poraza.

PH košarkaši, 15. kolo:

Alkar - Split 87-97

Zadar - Samobor 84-67