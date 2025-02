Inzistiranjem da se igra Duje Strukan je išao na ruku Hajduku. Evo što nam je otkrio jedan naš sudac

Puno prije početka četvrtfinalne utakmice kupa između Dinama i Osijeka, vrijedni ljudi su u Maksimiru po pljusku hodali travnjakom i šipkama bušili rupe ne bi li lokve nastale jakom kišom nestale. No, sve je bilo bezuspješno, kako se utakmica približavala, kiša je jačala, a vode je na terenu bilo sve više. I kad su momčadi izašle na zagrijavanje bili smo uvjereni da se ta utakmica neće odigrati u srijedu, da će ju glavni sudac Duje Strukan odgoditi. No, nije, pa ni kad su mu ljudi iz Dinama, pa i igrači i treneri rekli da bi se utakmica trebala odgoditi, Strukan je inzistirao na tome da se igra ,a nije popustio ni na traženje igrača Osijeka. I rekao nam je jedan naš sudac kako je uvjeren da bi devet od deset sudaca utakmicu odgodilo, ne bi dopustilo da se igra u takvim uvjetima.

Iz samo njemu znanih razloga igralo se, možda je dobio naputak od nekog nadležnog da ne odgađa utakmicu, ali na kraju je ipak on kriv jer samo glavni sudac može donijeti odluku o tome igra li se ili ne. Nažalost, igralo se, ali nije to bio nogomet nego nekakav drugi sport u kojem je bilo važno samo napucati loptu. Ne znamo kakav je motiv imao Strukan za inzistiranje da se igra, riskira ozljeda igrača. No, ovako je znatno odmogao prije svega Dinamu jer plavima slijedi derbi prvenstva u Maksimiru. Po vodurini po kojoj se igralo Cannavarovi igrači su se ozbiljno potrošili, pričali su o tome i nogometni stručnjaci, potrošnja po takvom terenu višestruko je veća nego na normalnoj utakmici.

Možda je Strukan u mislim baš imao činjenicu da se u nedjelju igra derbi Dinama i Hajduka. Da je odgodio susret, sigurno bi Dinamo bio zadovoljan jer bi bio odmorniji od Hajduka koji je svoju utakmicu s Rijekom odigrao. A ovako zadovoljniji je sigurno Hajduk, oni su svoj četvrtfinalni sraz odigrali po relativno normalnim uvjetima, uz nešto vjetra, a Dinamo se gadno potrošio pa je Cannavaro ostavio momčad na spavanju na stadionu ne bi li se uspjela koliko-toliko odmoriti.

No, osim što je uništio utakmicu Dinama i Osijeka, uništio je i maksimirski travnjak. Nakon srijede izgledao je kao oranica, razrovan i pitanje je u kakvom će stanju biti u nedjelju u 15 sati kad na njega istrče Dinamo i Hajduk u možda presudnoj utakmici za ta dva kluba. Upitno je kakav će travnjak biti, a trebao bi to biti praznik našeg nogometa, najveći derbi.