Šok u boksu: Raikkonen pregazio mehaničara

Sebastian Vettel je trijumfom na VN Bahreina, drugoj ovosezonskoj utrci SP-a u formuli 1, razveselio Ferrarijeve navijače, ali i članove momčadi koji su tijekom utrke svjedočili velikoj drami u boksu.

Naime, u 35. krugu drugi vozač 'propetog konjića' Kimi Raikkonen stigao je u boks na promjenu guma. Rutinska promjena pretvorila se u katastrofu jer mehaničari nisu mogli skinuti stražnju lijevu gumu.

