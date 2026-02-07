Naši Portali
ŽDRIJEB 12. VELJAČE

Zastrašujuća skupina prijeti vatrenima u Ligi nacija! Pogledajte moguće protivnike

Osijek: Susret Hrvatske i Češke u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Davor Javorovic/PIXSELL
Autor
Tomislav Dasović
07.02.2026.
u 15:09

Skupina smrti za nas mogla bio izgledati ovako: Španjolska, Hrvatska, Engleska, Turska. Umjesto Engleske mogla bi nas dopasti i Srbija

Četvrtak, 12. veljače, važan je dan za hrvatski nogomet. Toga dana u Bruxellesu bit će održan ždrijeb Lige nacija, na kojemu će hrvatska nogometna reprezentacija saznati tri suparnika s kojima će igrati nakon Svjetskog prvenstva, od rujna do studenog ove godine. Moguće je da to budu prve utakmice vatrenih bez Luke Modrića, koji još nije donio odluku hoće li ostati u reprezentaciji nakon Svjetskog prvenstva. 

Izabranici Zlatka Dalića u drugoj su jakosnoj skupini ždrijeba Lige A, zajedno s Italijom, Nizozemskom i Danskom, što znači da im te reprezentacije ne mogu biti suparnici.

A tko su onda potencijalni suparnici vatrenih? Iz prve jakosne skupine to su Portugal, Španjolska, Francuska i Njemačka, iz treće Srbija, Belgija, Engleska i Norveška, te iz četvrte Wales, Češka, Grčka i Turska. Dakle, skupina smrti za nas mogla bio izgledati ovako: Španjolska, Hrvatska, Engleska, Turska. Umjesto Engleske mogla bi nas dopasti i Srbija, protiv koje Hrvatska nije igrala još od 2013. godine.

Ligaški dio natjecanja počet će 24. rujna ove godine, a reprezentacije bi u produženom međunarodnom terminu do 6. listopada trebale odigrati čak četiri utakmice. Preostala dva dvoboja bit će odigrana od 12. do 17. studenog. Četvrtfinalni dvoboji su na rasporedu od 25. do 30. ožujka 2027., a završni turnir će biti održan u lipnju 2027. godine.

Hrvatska reprezentacija prošlo izdanje Lige nacija završila je na osmom mjestu. U četvrtfinalu ispala je od Francuske na penale. Naslov pobjednika Lige nacija brani reprezentacija Portugala. 
Liga nacija Ždrijeb Hrvatska

