UŽIVO
Hrvatska futsal reprezentacija nakon drame šesteraca došla do prve medalje u povijesti
Premier liga

Manchester United nezaustavljiv, crveni vragovi ostvarili već četvrtu pobjedu u nizu

Premier League - Manchester United v Tottenham Hotspur
Foto: Phil Noble/REUTERS
1/4
VL
Autor
Hina
07.02.2026.
u 16:19

U prvom subotnjem ogledu 25. kola engleske Premier lige nogometaši Manchester Uniteda na svom su Old Traffordu svladali Tottenham s 2:0.

Izjednačena je bila utakmica do 30. minute kada su gosti ostali s igračem manje. Romero je vrlo žestoko startao na gležanj Casemira zbog čega je zaradio crveni karton. Domaćin je vrlo brzo iskoristio igrača više. Osam minuta kasnije izveo je lijepu akciju poslije kornera, a Mbeumo je preciznim udarcem s desetak metara pogodio za 1:0.

U nastavku susreta imao je Manchester United dosta prilika pobjeći na dva gola razlike i time prelomiti dvoboj, ali sve do 81. minute stajalo je minimalnih 1:0. Tada je Bruno Fernandes naciljao suparničku mrežu i postavio konačnih 2:0. Manchester United je ostao četvrti, ali se bodovno približio Manchester Cityju i Aston Villi.

United je upisao već četvrtu uzasopnu pobjedu u prvenstvu, novi trener Michael Carrick očito radi sjajan posao.

Ključne riječi
Tottenham Manchester United Premier liga

