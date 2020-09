Ima svoj nogometni klub, voli skijaške skokove i bio je u vojsci

Takav preokret ne pamti se u finalima US Opena još od 1949. kada je čuveni Amerikanac Pancho Gonzalez preokrenuo dvoboj protiv sunarodnjaka Fredericka Schroedera nakon što je izgubio prva dva seta sa 16:18 i 2:6. No, Pancho je dobio sljedeća tri sa 6:1, 6:2, 6:4 i tako osvojio svoj drugi i, pokazalo se, posljednji US Open. Sada je 27-godišnji Austrijanac Dominic Thiem bio u još goroj situaciji jer je u srazu s 23-godišnjim Nijemcem Alexanderom Zverovom i u trećem setu lovio break zaostatka, ali smogao je snage za veliki preokret i trijumf (nakon treće meč-lopte) s 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (6), nakon četiri sata igre.

Čak i kad se uzmu u obzir ostali Grand Slam turniri, takvih preokreta nije bilo puno. U tzv. Open eri (od 1968.) dogodila su se četiri, i to sva četiri na Roland Garrosu: Borg protiv Orantesa 1974., Lendl protiv McEnroea 1984., Agassi protiv Medvjedeva 1999. i Gaudio protiv Corije 2004. godine.

No, Thiem ulazi u povijest po još nekim značajkama. On je prvi igrač rođen devedesetih (1990. i kasnije) koji je osvojio Grand Slam naslov. A uspjelo mu je to tek u četvrtom finalu, prethodna tri je izgubio – u Roland Garrosu 2018. i 2019. od Rafe Nadala te ove godine na Australian Openu od Novaka Đokovića.

– Očekujem da ću sad lakše igrati na najvećim turnirima. U glavi mi je dosad bila misao da sam imao veliku karijeru, bolju no što sam mogao sanjati, ali sve do danas bio mi je neispunjen jedan od najvećih ciljeva. Sad kad sam i njega ostvario, nadam se da ću biti opušteniji i da ću igrati slobodnije na velikim turnirima. Praktično sam čitav život posvetio tome da osvojim jedan Grand Slam i sada sam uspio, a to je veliko postignuće kako za mene tako i za moju obitelj i stručni tim – kazao je Thiem koji je tako postao drugi Austrijanac s Grand Slam krunom, pridruživši se Thomasu Musteru koji je osvojio Roland Garros 1995. godine.

Zverevu nije bilo lako nakon takvog poraza zadržati suze na ceremoniji proglašenja pobjednika. Emocije su ga sustigle dok je govorio o svojim roditeljima koji nisu bili s njim u New Yorku.

– Bili su sa mnom kroz sve što sam prolazio, ali, nažalost, nisu mogli i ovdje biti sa mnom. Nedostaju mi... Siguran sam da se ponose iako sam izgubio. Nadao sam se da ću donijeti trofej kući – kazivao je Saša ne mogavši sakriti suze.

No, vratimo se pobjedniku, US Open je ukupno 17. Thiemov osvojeni turnir, a njegova majka Karin, inače i sama teniska trenerica, od prošle godine svaki osvojeni turnir svoga sina proslavlja novom tetovažom, koja u principu ima neke veze s gradom domaćinom. Kad je lani Dominic osvojio Indian Wells, dala si je tetovirati orlovo pero, a sad će možda jabuku jer je njezin sin najveći uspjeh doživio u gradu koji zovu Velika Jabuka.

I Dominicov otac Wolfgang teniski je trener, ali ne trenira sina, nego drugog i trećeg austrijskog igrača, Dennisa Novaka i Sebastiana Ofnera. A Thiemov je trener posljednjih godina bivši čileanski tenisač Nicolas Massu. A da je cijela obitelj (koja živi u Bečkom Novom Mjestu) teniska vidi se i po tome što i mlađi sin Thiemovih, Moritz, trenira tenis.

Dominic je čak i za curu imao tenisačicu, visoku Francuskinju (srpsko-bošnjačkog podrijetla) Kristinu Mladenović, ali ta je veza pukla u studenome prošle godine. Razlog je bio prozaičan, kako je objasnio sam Dominic, previše su bili razdvojeni zbog obveza na turnirima. Šteta što nisu dočekali 2020. s koronom...

Manje je poznato o Thiemu i da je odslužio šestomjesečni vojni rok u Austriji 2014./2015. te da jako voli skijaške skokove, ali i nogomet. Navijač je Chelseaja, ali je 2016. osnovao vlastiti nogometni klub – TFC Matzendorf.