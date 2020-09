Legendarna tenisačica napala Đokovića, dobio je gadnu porciju

Nakon što je zbog diskvalifikacije u osmini finala ostao bez bodova i dotad zarađenih 250.000 USD na US Openu, Novak Đoković je naknadno i dodatno financijski kažnjen. I to sa 17.500 USD, od čega se 10.000 odnosi na nesportsko ponašanje – lopticom je, nakon svršetka gema, pogodio linijsku sutkinju ravno u vrat, zbog čega ga je New York Times, igrajući se riječima, (choke-ovic) nazvao “daviteljem” – a 7500 odrezano mu je zbog nedolaska na inače obveznu konferenciju za novinare.

Ako ne bude privatne tužbe gospođe Laure Clark, to bi bilo uglavnom sve bez čega je Đoković, barem u materijalnom smislu, ostao na ovogodišnjem US Openu. No, rasprave oko njegova problematičnog poteza i diskvalifikacije koja mu je dosuđena neće tako brzo prestati. Baš zbog tog nedolaska pred predstavnike medija Đokovića je kritizirala i slavna Martina Navratilova istaknuvši:

– Novak je pogrešku napravio u djeliću sekunde, nakon toga imao je vremena za razmišljanje, ali pobjegao je. Nije imao hrabrosti doći na konferenciju za novinare i objasniti svoj potez. Poslije se javio isprikom na društvenim mrežama, ali za mene je to kao da raskidate s djevojkom putem maila. To se ne radi tako, već uživo – kaže Navratilova.

Federer to ne bi napravio

Đoković se ipak još jednom poslužio društvenim mrežama (sada posve opravdano) i preko Twittera pozvao svoje navijače (ponajprije iz Srbije) da prestanu (vulgarno i nekulturno, pun ih je Instagram), vrijeđati sutkinju Clark, poručivši:

- Dragi moji navijači, hvala vam na podršci i svim pozitivnim porukama. Molim vas imajte na umu da je linijskoj sutkinji koju je loptica pogodila također potrebna naša podrška. Nije učinila ništa loše. Molim vas da je podržite - napisao je Đoković dodavši:

- Od ovih trenutaka jačamo i uzdižemo se iznad. Europo, stižem!

Oglasio se i slavni “životni učitelj” Pepe Imaz, koji je prije surađivao s Đokovićem i bio u njegovu timu:

– Takve stvari vuku korijene iz djetinjstva. Kad pobijedite, slijedi vam nagrada, a kada izgubite – ništa. I tu dođe do ljutnje i bijesa. Svi igrači treniraju taktičke finese, forhend, bekhend i servis... Ali malo njih pazi na mentalnu stranu.

Uz brojne reakcije idu i prisjećanja na Đokovićevo ponašanje prethodnih godina koje nije uvijek bilo uzorno i u skladu s manirama gospodskog sporta kao što je tenis. Ipak je Đoković broj jedan svjetskog tenisa, uzor je mladim tenisačima i morao bi paziti što radi.

Nije se nalazio na nekoj livadi, nego na središnjem stadionu US Opena. Mnogi sad kažu da se takvo što dogodilo Rogeru Federeru da on ne bi bio diskvalificiran. Ne bi! Zato što Federer takvo što nikad ni ne bi napravio (on je te probleme rješavao uz pomoć psihologa još u juniorskoj dobi).

Prije nego što je pogodio sutkinju Đoković se ovih dana u New Yorku nekulturno derao na članove svog stožera, među njima i na trenera Gorana Ivaniševića. Svojedobno je glasno slao publiku u p.m. i iživljavao se izgovarajući druge vulgarne stvari.

U jednoj se prilici izderao na pobiračicu loptica, a nekoliko je puta u bijesu slao lopticu na tribine. Sada je takvo bahato, gotovo arogantno ponašanje došlo na naplatu.

Ne kontrolira bijes

Novinarima nije bilo teško iskopati te neugodne detalje iz Đokovićeve karijere, a pronađena je i jedna konferencija za novinare na kojoj je Đoković proročanski upozoren da bi mu se moglo dogoditi ovo što mu se dogodilo na US Openu.

Novinar je pitao Novaka ne plaši li se da bi u trenucima bijesa lopticom ili reketom mogao nekoga pogoditi, na što mu je Đoković odgovorio na sljedeći način (usput nastojeći da bude duhovit):

– Ja stalno to radim? Pa, zašto me onda nisu suspendirali? Blizu sam? Da, ali još uvijek nisam suspendiran. Pa, dobro ako sam tako blizu da budem suspendiran, onda nema problema. Mogao sam nekoga pogoditi?

Da, mogao je i danas pasti snijeg na stadionu. Zar sam ja jedini tenisač koji na terenu pokazuje frustracije? Za mene to nije problem, nije prvi put da sam takvo što učinio – odbrusio je Đoković tada.

I sad je, napokon, plaćena cijena za takvo ponašanje. Upozorenje Đokoviću (on očito ima problema s kontrolom bijesa) i opomena svim ostalim tenisačima. Teniska pravila neće ostati samo mrtvo slovo na papiru.