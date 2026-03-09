Real naciljao pojačanje u obrani: Stiže im Kovačeva zvijezda

Real Madrid već neko vrijeme treba pojačanja u posljednjoj liniji budući da im sadašnji braniči imaju velikih problema s ozljedama. Eder Militao stekao je reputaciju odličnog igrača koji nikada nije igrao, David Alaba nije igrao gotovo dvije godine prije ove sezone, a na ljeto će napustiti klub, dok bi isto mogao učiniti i Antonio Rudiger.

Čini se kako je Kraljevski klub već naciljao prvu metu za ljetni prijelazni rok, a to bi trebao biti Nico Schlotterbeck iz dortmundske Borussije. Najpouzdaniji nogometni insajder Fabrizio Romano tvrdi kako je Florentino Perez poslao skautsku službu da uživo gleda njemačkog reprezentativca i procjene bi li bio pojačanje za Real.

Schlotterback je posljednjih godina jedan od najboljih stopera Bundeslige, a Realu u prilog ide i što mu ugovor istječe u ljeto 2027. Borussia bi ga zato mogla prodati ovog ljeta kako bi izbjegli rizik da sljedećeg napusti klub besplatno. sclotterbacka se povezivalo i s Bayernom, no bavarski klub je uspio produljiti ugovor s Dayotom Upamecanom pa im Schlotterbeck više nije zanimljiv.

Real se usko povezivalo i sa stoperom Liverpoola Ibrahimom Konateom. Francuskom reprezentativcu ugovor istječe na kraju godine pa bi na Santiago Bernabeu mogao stići potpuno besplatno, no posljednjih se mjeseci ne piše previše o toj mogućnosti. Schlotterbeck je također vrlo izgledna opcija, a nije nemoguće ni da obojica stignu u Madrid ovog ljeta. Nijemac bi Kraljevski klub mogao koštati između 40 i 50 milijuna eura.