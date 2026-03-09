Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 168
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
OTKUD OVO?

Potres u BiH nogometu: Klub smijenio kompletni Upravni odbor, radili su samo dva mjeseca

Utakmica 18. kola Premijer lige između FK Sarajevo i FK Željezničar odigrana je na Olimpijskom stadionu Asim Ferhatović Hase u Sarajevu
Elmedin Hajrovic
VL
Autor
Karlo Koret
09.03.2026.
u 16:48

Ova vijest stigla je samo dva dana nakon što je momčad ostvarila veliku pobjedu nad Slogom iz Doboja rezultatom 3:0

Velikan bosanskohercegovačkog nogometa, sarajevski Željezničar, smijenio je kompletni Upravni odbor javlja portal Klix.ba. Spomenuti medij dodaje kako ova vijest dolazi "kao grom iz vedra neba" budući da je, sad već bivši, Upravni odbor oformljen tek prije dva mjeseca. Dodaju i kako se radi o odluci strateškog partnera kluba, Sanina Mirvića.

Dužnosti su tako razriješeni predsjednik Nijaz Brković te članovi Upravnog odbora Nasuf DrinjakovićAmar Bajramović i Nihad Harbaš. Klub se još nije službeno oglasio oko ove vijesti, ali očekuje se kako će to uskoro učiniti i vjerojatno imenovati nasljednike spomenutih dužnosnika kluba.

Modrića u društvu Del Piera pitali zašto su Hrvati posebni: Njegov odgovor brzo je postao hit

Ova vijest stigla je samo dva dana nakon što je momčad ostvarila veliku pobjedu nad Slogom iz Doboja rezultatom 3:0 i dan prije uzvratne utakmice u Kupu protiv istog protivnika. Željezničar u toj utakmici lovi zaostatak od 1:0.

Ova vijest stiže i nedugo nakon što je ostavku podnio trener Slaviša Stojanović, također nakon samo dva mjeseca. Stojanović je u tri prvenstvene utakmice upisao isto toliko poraza. Momčad je preuzeo Slavo Milošević, a momčad se nalazi na sredini ljestvice s 28 bodova - osam više od zone ispadanje i 11 manje od mjesta koja donose Europu sljedeće sezone.
Ključne riječi
otkaz Željezničar Upravni odbor

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Samodesno
Samodesno
17:22 09.03.2026.

U fk hajfuku nema smjena, oni su zadovoljni postojećim stanjem.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!