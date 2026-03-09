Potres u BiH nogometu: Klub smijenio kompletni Upravni odbor, radili su samo dva mjeseca

Velikan bosanskohercegovačkog nogometa, sarajevski Željezničar, smijenio je kompletni Upravni odbor javlja portal Klix.ba. Spomenuti medij dodaje kako ova vijest dolazi "kao grom iz vedra neba" budući da je, sad već bivši, Upravni odbor oformljen tek prije dva mjeseca. Dodaju i kako se radi o odluci strateškog partnera kluba, Sanina Mirvića.

Dužnosti su tako razriješeni predsjednik Nijaz Brković te članovi Upravnog odbora Nasuf Drinjaković, Amar Bajramović i Nihad Harbaš. Klub se još nije službeno oglasio oko ove vijesti, ali očekuje se kako će to uskoro učiniti i vjerojatno imenovati nasljednike spomenutih dužnosnika kluba.

Ova vijest stigla je samo dva dana nakon što je momčad ostvarila veliku pobjedu nad Slogom iz Doboja rezultatom 3:0 i dan prije uzvratne utakmice u Kupu protiv istog protivnika. Željezničar u toj utakmici lovi zaostatak od 1:0.

Ova vijest stiže i nedugo nakon što je ostavku podnio trener Slaviša Stojanović, također nakon samo dva mjeseca. Stojanović je u tri prvenstvene utakmice upisao isto toliko poraza. Momčad je preuzeo Slavo Milošević, a momčad se nalazi na sredini ljestvice s 28 bodova - osam više od zone ispadanje i 11 manje od mjesta koja donose Europu sljedeće sezone.