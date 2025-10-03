Naši Portali
VELIKA VEČER

Dinamovci su spavali u Beogradu, a u Srbiji nije bilo nikakvih problema

Bačka Topola: Susret Maccabi Tel-Aviva i Dinama u 2. kolu Europske lige
Foto: Slobodan Sandic/PIXSELL
Autor
Robert Junaci
03.10.2025.
u 22:45

Dinamo je u ovo drugo kolo Europske lige ušao nakon odlične serije, plavi su nakon neočekivanog poraza od Gorice pokazali da je to bio samo loš dana jer su nakon toga nanizali tri važne pobjede, slavili su nad Hajdukom u derbiju u Splitu s 2:0, potom s 3:1 protiv Fenerbahçea krenuli u europske izazove, da bi sve nastavili s 4:1 pobjedom nad Slavenom Belupom prije odlaska u Srbiju.

Nova velika večer Dinama, plavi su u Bačkoj Topoli u drugom kolu Europske lige pobijedili Maccabi Tel-Aviv s 3:1 i tako su nakon dva kola u ovom natjecanju, vjerovali ili ne, na prvom mjestu od 36 momčadi. Dinamo je bio jako dobar, nadasve pametan, smiren kad je trebao, agresivan kad se ukazala prilika i svaka čast dečkima Marija Kovačevića. Dinamo je u Srbiju doputovao u srijedu predvečer, prespavao u Beogradu gdje nije bilo nikakvih problema, a onda su se jučer autobusom, uz policijsku pratnju, dovezli do 160 kilometara udaljene Bačke Topole gdje su igrali s Maccabijem.

Igralo se pred praznim stadionom, samo mala delegacija plavih (bez Zvonimira Bobana) stigla je na utakmicu. Na lijepom malom stadionu tako je ozračje bilo nenogometno. Dinamov trener Mario Kovačević izveo je očekivani sastav, uostalom, ako se i o nečemu moglo dvojiti, onda su to bile krilne pozicije, na kraju se odlučio za Lisicu na jednoj, a Hoxhu na drugoj strani. Sve ostalo bilo je očekivano, Theophile je radio društvo McKenni na stoperskoj poziciji jer je Sergi Dominguez lakše ozlijeđen.

- Znali smo da su oni kompaktni, ali smo se na to i pripremili. Istina je da nismo dobro ušli, ali nakon primljenog pogotka postali smo agresivniji. Ne znam što nam se dogodilo u prvih par minuta, ali pokazali smo karakter, ovo je snaga momčadi, trener sve 'izvlači' od nas – rekao je strijelac prvog pogotka plavih Mateo Lisica.

- Sigurno smo se dobro za njih pripremili, možda je 15, 20 minuta na početku bilo slabije, ali smo se dignuli i poginuli jedan za drugoga. Na kraju smo zasluženo uzeli tri boda u neobičnom ambijentu, u profesionalnom nogometu nisam igrao bez gledatelja, ali moralo se i u redu. Oni kroz sredinu navlače igrače pa stvaraju višak na bokovima, ali mislim da smo svi dobro odigrali, ovo je prava momčadska pobjeda. Lijepo je pobjeđivati, ali nitko nakon dva kola nije prvi, želimo biti među osam, a HNL nam je primarni cilj, sad se za Lokomotivu treba pripremiti – prisnažio je Moris Valinčić.

Pokazali smo karakter

- Znali smo kakva su oni momčad, i to smo osjetili na terenu, ali odigrali smo top utakmicu i najvažnije - uzeli tri boda. Maccabi je jak na lopti, imali smo problema s dijagonalnim loptama, ali svi smo trčali, tražili duele, baš kao prava momčad. Imamo šest bodova i idemo dalje. Onda smo imali kontrolu, stoperi i Nevistić su odradili veliki posao. Kod prvog gola je bilo malo sreće, a kod drugog sam loptu želio baš tamo, ali najsretniji sam zbog pobjede – smješkao se dvostruki strijelac Dejan Ljubičić.

Dinamov trener imao je još veći smiješak:

- Treniramo zato da pobjeđujemo, za to radimo, a najvažnije je da smo pokazali da smo momčad, da imamo karakter i da se vratimo. Maccabi je dobar, imali smo problema s dijagonalama, ali pokazali smo reakciju, a poslije smo bili pametni, nismo srljali, malo smo ih izmorili. Želimo igrati europski, nećemo još previše pričati, tek su dvije utakmice odigrane. No, veseli me što smo dobili dobili dvije utakmice protiv dvije različite momčadi. Ali, mi smo tek na početku i bit ćemo još bolji. Lijepo je imati šest bodova, ali nećemo poletjeti. Nama je HNL najvažniji, idemo se pripremiti za Lokomotivu, a onda ćemo se odmoriti, lijepo je otići na reprezentativnu stanku na prvom mjestu Europske lige. 

Sjajni Dinamo na krilima čudesnog Ljubičića stigao do nove velike europske pobjede!
Ključne riječi
mario kovačević Europska liga Dinamo

