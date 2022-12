Igrao s Messijem za Argentinu, a sad poručio: Želim biti trener Dinama!

Bio je jedan od najboljih stranaca koji su igrali u hrvatskom nogometu, u Dinamu. Riječ je o Leandru Cufréu, Argentincu koji je dvije i pol godine nosio plavi dres. Malo je igrača koji su došli u naš nogomet s takvom reputacijom kakvu je imao Cufré. Za reprezentaciju Argentine odigrao je 17 utakmica, iza sebe je imao i nastup na Svjetskom prvenstvu u Njemačkoj 2006. godine. Možda taj nastup neće pamtiti po dobru, iako je velika stvar igrati na smotri najboljih, no Cufré je u osmini finala u susretu s Njemačkom isključen, a Argentina se nakon 2:4 poraza oprostila od SP-a.

Jako volim biti trener

Cufré je prije dolaska u Dinamo igrao za Romu, lijevi bek imao je 108 nastupa za talijanskog velikana. Osim po igračkim kvalitetama pamtimo ga i po velikom profesionalizmu, bio je uzor i vođa mlađim igračima koje je okupljao oko sebe, kao i Luis Ibáñez, koji je obožavao slušati njegove savjete.

Kako smo tada često putovali s plavima, Cufré je ostao u sjećanju po obožavanju kave, naime, na svako putovanje nosio je termosicu s kavom. No to je zanimljivost koja i nije toliko važna, ni približno kao sve ono što je sa sobom donio plavima, dobar dio igrača od njega je naučio kako se profesionalac treba ponašati bez obzira na to kakvu karijeru ima iza sebe. Za Dinamo je odigrao 71 utakmicu i postigao četiri pogotka prije negoli se u siječnju 2012. godine preselio u meksički Atlas, u kojem je kasnije počeo novu karijeru, onu trenersku.

Cufré je u središtu zanimanja i ostalih svjetskih medija, dobar dio jučerašnjeg dana proveo je po televizijama i govorio o Hrvatskoj, vremenu koje je proveo ovdje te, naravno, o današnjoj utakmici Hrvatske i Argentine u polufinalu Svjetskog prvenstva u Kataru.

Trenutačno je pomoćnik Josea Pekermana, Argentinca na čelu Venezuele, koji je bio izbornik Argentine 2006. u prijateljskoj utakmici s Hrvatskom u Baselu. Tada je Messi zabio za Argentinu, ali je Kranjčarova Hrvatska pobijedila s 3:2.

Srećom, te podudarnosti postoje u nogometu, a vidjeti dva velika prvaka uvijek je lijepo – javio nam se Cufre iz Meksika.

Kako je biti trener nakon sjajne igračke karijere?

- Jako volim biti trener. No, to je puno drukčije nego biti igrač, ali koristi mi što mogu razmišljati na način na koji to rade igrači.

Što očekujete od današnje utakmice, prema većini Argentina je favorit?

- Nema favorita u polufinalu Svjetskog prvenstva. Ja ni inače ne volim kad netko kaže da postoje favoriti.

Je li vas Hrvatska iznenadila srebrom u Rusiji i sada polufinalom?

- Nije me iznenadila jer znam kakva je hrvatska kultura i kakav je vaš mentalitet, a sve to još uz kvalitetu koju hrvatska momčad sada posjeduje.

Kako ste vidjeli pobjedu Hrvatske nad Brazilom?

Vrlo dobro! Doista nisam bio iznenađen pobjedom Hrvatske jer poznajem borbenost hrvatskih igrača. Poznajem vaš nogometni stil i ideju, nogometnu kulturu, hrvatska reprezentacija nikad ne odustaje i u to smo se mogli uvjeriti u ovoj utakmici protiv Brazila. I na taj način, s upornosti, puno borbe, želje i vjere došlo do pobjede nad Brazilom – priča Cufre.

Messi je čovjek odluke

Koje su prednosti Argentine i Hrvatske?

- Ne vidim nekakve prednosti, jedino što je tu Messi, on je igrač koji može u 89. ili 90. minuti dati asistenciju ili zabiti! On je čovjek odluke.

Koliko je Argentini teško pao 0:3 poraz od Hrvatske u Rusiji?

- To je već dio prošlosti, ovo su sad druge momčadi, drugi igrači, drugi je naš izbornik. Puno se toga promijenilo, najvažnije je što je ta grupa igrača sada ujedinjena i to se vidi.

Imate li i dalje veze s Hrvatskom nakon većeg dijela karijere u Dinamu?

- Znam da ću se jednog dana vratiti i trenirati Dinamo. I moja velika želja je vratiti njihovim navijačima bar malo onoga što su oni meni dali. Puno, puno ljubavi što nikad ne zaboravljam.

Kakva vas sjećanja vežu za Dinamo?

- Prije svega navijači, ali i povratak u Ligu prvaka nakon 14 godina koliko Dinamo tamo nije igrao. Mi smo to tada učinili – zaključio je Cufre..

