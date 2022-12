Otkrivamo što se događa u Dinamu i zašto Mamić želi maknuti Antolića

Potres u Dinamu! Velike borbe odvijaju se u Maksimirskoj 128, dvije struje bore se za vladavinu u hrvatskom prvaku Dinamu, potvrdila je to večerašnja napeta Skupština GNK Dinama. Jedna struja čuva leđa Zdravku Mamiću, bjeguncu od hrvatskog pravosuđa kojeg neki i dalje smatraju stvarnim gazdom maksimirskog velikana, dok je druga strana naklonjena Krešimiru Antoliću, čija je smjena pokrenuta na današnjoj Skupštini održanoj u Sheratonu!

Barišić: Bilo je burno

Kako naši izvori kažu, 40 od 67 skupštinara okrenula je palac dolje Krešimiru Antoliću, a grupa predvođena Miroslavom Rožićem jasno je stala u obranu Zdravka Mamića. Antolić trenutačno još nije smijenjen, ali uskoro bi mogao biti.

- Bilo je burno, ali toliko toga sam već prošao u Dinamu. Skupština je odlučila podnijeti takav prijedlog, a Izvršni odbor će o tome uskoro odlučivati, vjerojatno za dan, dva - rekao nam je predsjednik Dinama Mirko Barišić nakon Skupštine i dolaska na domjenak plavih.

Kako god, veliki potres događa se u Dinamu, a Zdravko Mamić iz Međugorja pokušava dokazati da još ima velik utjecaj u Maksimirskoj 128. Zdravko Mamić očito spava nemirno i ne odustaje od Dinama, pogotovo u vrijeme dok su barem četvorica igrača vruća na nogometnom tržištu (Livaković, Petković, Oršić, Šutalo), s time da bi Dinamu u skorašnje vrijeme mogla stići i velika provizija ukoliko nove transfere ostvare Olmo i Gvardiol. Nekad ga se u tim stvarima oko transfera itekako pitalo, pa očito ne odustaje, iako je jasno da njegov utjecaj u Maksimiru nije niti približno velik kao nekada. Ali opet, dovoljno je velik da Skupština okrene leđa Antoliću i tako pokaže da je Mamić još uvijek utjecajan.

Znakovita je i nedavna Mamićeva izjava za jednu televiziju u BiH.

- Do prije jedno tri-četiri mjeseca, da sam rekao ljudima u Dinamu da je bijelo crno, oni bi rekli da je crno. Danas kad im kažem da je bijelo - bijelo, određeni broj ljudi tamo sve čini da to nije tako. Razmišljam je li moja ljubav prema Dinamu vrijedna toga da se borim za neke fukare, koje su si umislile da su nešto važne, a dok sam bio tamo nisu se znali popišati da ih netko nije vodio do toaleta. Da se borim da bi oni bili sretni? Razmišljam da se javno distanciram od određenog broja ljudi koji su počeli potkopavati ne mene, nego temelje Dinama. Oni nemaju sposobnost voditi, da se nitko ne uvrijedi, selo pokraj Laktaša, a kamoli Dinamo - rekao je Mamić, a sada je jasno da je to bila poruka Antoliću.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL 16.04.2020., Zagreb - Kresimir ANtolic dao je izjavu nakon zavrsetka sastanka i sporazumnog raskida ugovora s Nenadom Bjelicom. Photo: Marko Prpic/PIXSELL

Sada mu je tu poruku poslao i preko Skupštine koja je predložila Antolićevu smjenu. U Dinamu očito vrije, a šteta je što se to događa uoči početka priprema za proljetni dio prvenstva, u kojem će Dinamo voditi borbu s Hajdukom za naslov prvaka.

Ovakvi potresi u Maksimirskoj 128 sigurno se mogu odraziti i na svlačionicu...

I dok se sve to događalo na Skupštini koja nije bila javna kao prijašnje uz nazočnost javnosti (medija), dio igrača i puno uzvanika u središtu Zagreba zabavljao se uz pjenušac, zalogaje delicija i ne sluteći što se događa u klubu u to vrijeme.

Iza 21 sat na domjenku se pojavio predsjednik Barišić, te predsjednica Uprave Vlatka Peras i članica Uprave Amra Peternel, a dok smo bili tamo, Krešimir Antolić nije viđen.

Izvršni odbor odlučuje

- Bilo je burno, bilo je svega, izvrtanja zaključaka, polemika. No, ne znam kakva je sad procedura - rekao nam je jedan član Skupštine koji je želio ostati neimenovan, baš kao i drugi koji je rekao:

- Gledajte, to je kao momčad i kad netko od igrača ne igra dobro ili ne igra za momčad onda seli na klupu, pa na tribinu, a na kraju dobije i ispisnicu.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL 12.12.2022.,Zagreb - U Hotelu Sheraton odrzana je skupstina Dinama Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL

Sad će očito Antolić dobiti 'ispisnicu' jer nije bio timski igrač. Vlatka Peras i Amra Peternel dalje će voditi klub ode li Antolić za koji dan, ako to potvrdi Izvršni odbor, a dio skupštinara koji su glasali za 'pakrački dekret' Antoliću u to ne sumnja jer ionako Skupština bira članove Izvršnog odbora, no ima i oprečnih informacija koje kažu da će odbiti prijedlog Skupštine i da će stati uz Antolića te da će sve prolongirati do ožujka i nove sjednice Skupštine.