Igrao je u finalu svjetskog prvenstva, a sada je beskućnik kojeg se obitelj odrekla

Već davne 2011. godine igralo se finale kadetskog svjetskog prvenstva između Meksika i Urugvaja. Urugvajci su tada slavili veliku pobjedu od 0:2 pred čak 99 tisuća Meksikanaca. Priliku u završnici te utakmice imao je i danas zaboravljeni Sebastian Canobra, koji je ušao na samom kraju utakmice, nakon čega ga je angažirao jedan od najvećih urugvajskih klubova, Penarol.

- Otišao sam s euforijom i velikim očekivanjima, imao sam želju napredovati - rekao je jednom prilikom, no onda je zaradio tešku ozljedu ligamenata i njegov san je kratko trajao.

Oporavak se pretvorio u agoniju i uglavnom je svoju sreću tražio po niželigaškim klubovima, a 13 godina kasnije postao je beskućnik kojeg se obitelj odrekla zbog problema s drogom. Sada jedino želi pronaći krov nad glavom i posao.

- On je 29-godišnji mladić, koji luta našim gradom Minasom, beskućnik je. Razgovarajući s njim, ispričao mi je svoju životnu priču, Pitao me je za pomoć i kaže da želi imati posao i mjesto za život - napisao je jedan od korisnika Facebooku nakon čega se javio i Canobrin brat koji je rekao da nitko ne zna što su prošli s nekad talentiranim nogometašem kada su mu pokušali pomoći.

U prosincu 2023. godine Ministarstvo za socijalni rad mu je pronašlo utočište u jednom centru kojeg je on brzo napustio. 'Uznemiren sam' poručio je Canobra i otišao. Na kraju je obitelj odlučila otputovati u Minas kako bi mu pomogla, a Udruga profesionalnih nogometaša Urugvaja obećala mu je pružiti svu potrebnu pomoć.

Sad story coming out of Uruguay.



Sebastián Canobra, part of the Uruguay U17 side that went to the World Cup final in 2011, was recently spotted on the streets of Minas. Canobra is currently homeless and has been struggling with addiction for years.



Now, at 29-years-of-age,… pic.twitter.com/XBrbOPYspk