Igrao je na Euru, uzor je svima, ali zbog mrlje iz prošlosti mu prijeti četiri godine zatvora

Nizozemski reprezentativac i igrač moskovskog Spartaka Quincy Promes (29) ne odskače ni po čemu osim profesionalnom pristupu treninzima i svom poslu, ali proteklih dana nalazi se u povećim problemima zbog postupka iz nedavne prošlosti.

Naime, kad se vratio s Europskog prvenstva, koje je okončalo porazom Nizozemske od Češke (0:2) u osmini finala, Promes je morao odgovoriti na pitanja koja su se "zakotrljala".

U srpnju prošle godine, pod utjecajem alkohola, navodno je ubo nećaka nožem u koljeno. Sve jer je mladić ukrao novac drugom članu Promesove obitelji. On ga je za to prijavio tek prije nekoliko mjeseci, zbog čega je završio u pritvoru no pušteno mu je braniti se sa slobode.

Iako se činilo da bi sve moglo biti odbačeno, Državno odvjetništvo obnovilo je proces, vrlo vjerojatno jer su se pojavili neki neoborivi dokazi u ovom slučaju. To znači da Promes neće moći na pripreme kako je planirao, ali to mu je manji problem.

Ukoliko se priča potvrdi, prijeti mu do četiri godine zatvora. Što bi bilo devastirajuće jer u najboljim je trenucima karijere. Za Spartak je u 146 nastupa zabio 69 golova i dodao tome 36 asistencija, a za reprezentaciju je u 50 utakmica zabio sedam.

Nažalost, u prilog mu ne ide činjenica da se sve češće pojavljuju komentari i svjedočanstva da pod utjecajem alkohola "nije baš svoj".