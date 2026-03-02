VIDEO Vatreni zabio novi gol, a onda se dogodio preokret u režiji najvećeg ikad

U uzavreloj atmosferi derbija Floride, domaći Orlando City je furiozno krenuo i poveo već u 18. minuti preko hrvatskog reprezentativca Marca Pašalića. Nakon asistencije Ivána Angula, Pašalić je sjajno pogodio lijevom nogom i tako nastavio nevjerojatan niz, zabivši u četvrtoj uzastopnoj utakmici protiv kluba iz Miamija. Činilo se da će se agonija Intera, nakon teškog poraza u prvom kolu, nastaviti.

Samo šest minuta kasnije, Martín Ojeda je povisio na 2:0 i naizgled zacementirao pobjedu Orlanda. Aktualni prvaci, predvođeni Lionelom Messijem, na odmor su otišli s velikim zaostatkom i djelovali su potpuno bezidejno, dok je domaća momčad čvrsto kontrolirala utakmicu pred svojim navijačima na stadionu Inter&Co.

Ipak, trener gostiju Javier Mascherano povukao je ključan potez u poluvremenu, uvevši napadača Matea Silvettija. Upravo je on u 49. minuti fantastičnim udarcem smanjio na 2:1 i vratio nadu Interu. Bio je to njegov prvijenac u MLS-u, postignut nakon asistencije Telasca Segovije, i pogodak koji je u potpunosti promijenio tijek susreta.

Taj gol kao da je probudio Lionela Messija. Najbolji igrač svijeta u 57. minuti preuzeo je stvar u svoje ruke i prekrasnim udarcem s ruba kaznenog prostora poravnao na 2:2, postigavši svoj prvi pogodak u novoj sezoni. Asistenciju je ponovno upisao Segovia, a Inter Miami je od tog trenutka preuzeo potpunu kontrolu nad utakmicom.

Potpuni šok za domaće navijače uslijedio je u samoj završnici. Junak iz sjene, Telasco Segovia, okrunio je svoju sjajnu partiju (dvije asistencije) pogotkom u 85. minuti za potpuni preokret i vodstvo od 3:2. Nervoza domaćih kulminirala je u 88. minuti isključenjem Colina Guskea, da bi točku na "i" impresivne pobjede Intera stavio Messi u 90. minuti, zabivši iz slobodnog udarca za konačnih 4:2. Bila je to prva pobjeda Intera ove sezone i prva u povijesti na gostovanju u Orlandu, koji je tako upisao i drugi poraz.