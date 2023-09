Igrao je ljetnu NBA ligu, a sada kaže: 'Ljubomoran sam što nisam bio s hrvatskom reprezentacijom'

Osim tri naša abaligaša (Split, Zadar, Cibona), izbornik Josip Sesar pažljivo će pratiti još neke klubove regionalne lige, one u kojima igraju reprezentativci pa tako i ljubljansku Cedevita Olimpiju u čijem bi sastavu startnog centra trebao igrati Karlo Matković (208 cm).

Nažalost, ovo ljeta Matković Sesaru nije bio dostupan.

– Igrao sam Ljetnu NBA ligu, a potom sam imao nekih problema pa sam propustio reprezentaciju. Gledao sam sve utakmice na turniru pretkvalifikacija za Olimpijske igre i drago mi je bilo vidjeti da smo igrali tako dobro. Primijetila se energija, želja među momcima, pozitiva i bilo mi je krivo što nisam bio tamo. Javili su mi se Šarić i Hezonja i raspitivali se kako sam. I to je nešto što me motivira za buduće reprezentativne akcije.

Koliko ishod istanbulskog turnira može pomoći atmosferi oko reprezentacije?

– Držim da će taj utjecaj biti snažan. Obično je posljednji dojam taj koji prevladava. Ovo kako se igralo, od Filipovića do Šarića, bilo je primamljivo. To nas sve vuče da se pridružimo. Ja sam utakmice gledao kod kuće i bio sam ljubomoran što nisam barem na klupi i mašem ručnikom.

Zaigrati ponovo u dresu s najdražim grbom Karlo će imati u veljači kada su na rasporedu kvalifikacijske utakmica za Eurobasket protiv Francuske i Cipra.

– Izborniku Sesaru sam rekao da može računati na mene, a razgovarao sam i sa sportskim direktorom Jasminom Repešom. Sviđa mi se to što sam od njih čuo.

Ovo ljeto Matković je radio na sebi, dobrim dijelom u svom rodnom Livnu.

– Radio sam individualne treninge s Ivanom Ćubelom, on je isto iz Livna.

U srpnju je nastupio na svojoj drugoj Ljetnoj ligi.

– Prve godine nisam igrao puno, ove godine sam imao više minuta i bio sam zadovoljan. I vidio sam što trebam raditi.

Kad je atletizam u pitanju, Karlo ga ima dovoljno za NBA ligu.

– To je nešto po čemu sam poznat i želja mi je da svoj atletizam koristim na što bolji mogući način. Znam da bi mnogi htjeli i da šutiram izvana, no i to će doći.

U današnjoj košarci je jako važno da centar brzo trči u oba pravca.

– Volio bih da mogu u obrani preuzimati sve pozicije, o jedan do pet i na tome sam i radio. To bi moju igračku vrijednost podiglo na višu razinu.

Prije nekoliko tjedana, Karlo je igrao pripremnu utakmicu protiv kluba u kojem je odrastao.

– Da, igrali smo nedavno protiv Cedevite Junior u kojoj sam proveo tri godine, od 15. do 18. Volim doći u Zagreb, bilo mi je lijepo, tu bih jednog dana volio živjeti.

Najbolja utakmica koju je u ovom pripremnom razdoblju Karlo odigrao bila je ona u Superkupu ABA lige kada je protiv Igokee upisao 21 koš, 12 skokova i dvije blokade. A u tom duhu mi mu želimo double-double sezonu.