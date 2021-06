Psovao mu majku, a sad poručuje: Ispričavam se prijateljima u Sj. Makedoniji i Albaniji

Austrija je pobijedila Sjevernu Makedoniju 3:1 na otvaranju Eura, ali austrijski nogometaši nisu bili mirni. Barem jedan nije.

Rođeni Bečanin, Marko Arnautović je zabio za potvrdu pobjede u sudačkoj nadoknadi, ali njegova proslava bila je potpuno nejasna. Nakon gola je makedonskom nogometašu opsovao majku!

- Je*at ću ti majku šiptarsku - derao se prema Ezgjanu Alioskom, igraču albanskog prodrijetla.

Video možete pogledati OVDJE.

S druge strane, iako je rođen i odrastao u Austriji, Arnautović je svojedobno rekao kako u njemu 'čuči Srbin'.

Marko Arnautovic 🇦🇹 on Instagram addressing his celebration (after scoring the final goal last night) and the accusations of producing ethnic slurs during celebrations 🔽 #Austria #EURO2020 pic.twitter.com/RnZBQeipC9