I Mirko Barišić na udaru Udruge 'Dinamo - to smo mi'

Udruga članova GNK Dinamo "Dinamo - to smo mi" prijavili su 'klub i predsjednika kluba Mirka Barišića kao odgovornu osobu nadležnim tijelima'.

Nakon što su prijavom Sportskoj inspekciji uspješno doveli do smjene predsjednika Uprave Dinama Igora Kodžomana, sad su pokrenuli postupak i protiv Dinamova predsjednika kluba Mirka Barišića.

Njega su prijavili Sektoru za financijski i proračunski nadzor Ministarstva financija zato što smatraju da GNK Dinamo nije postupio po Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija. Nije postupio ni po svom statutu.

- S obzirom na to da je vidljivo u dnevnom redu Skupštine Dinama održane 18. prosinca 2018., a koji imamo u posjedu, da o programu rada i financijskom planu nije glasovano, a kamoli raspravljano, prekršen je statut kluba, ali i Zakon o financijskom poslovanju Udruge građana, te smo stoga prijavili klub i predsjednika kluba Mirka Barišića kao odgovornu osobu nadležnim tijelima. Time smo još jednom odlučili zaštiti prava članova koje tijela Dinama stalno krše.

- Vjerojatno će se, kao i u slučaju Igora Kodžomana, u klubu braniti kako je riječ o manjem previdu, ali ovo je nova potvrda kako se klubom upravlja potpuno neodgovorno, što i nije čudo s obzirom na to da su se na to navikli zbog dugogodišnje zaštite raznih političkih struktura. Očekujemo da nadležno tijelo Ministarstva financija potvrdi našu prijavu i kazni odgovornu osobu, kao i da se izrekne zabrana obnašanja funkcija u Dinamu sukladno Zakonu o sportu - kaže Juraj Čošić, predsjednik udruge "Dinamo - to smo mi".