Dinamov put do Lige prvaka: Već u 2. pretkolu LP-a može na jake Šveđane ili Švicarce!

Osvajanjem Supersport HNL-a Dinamo je potvrdio da će novu sezonu otvoriti 21. ili 22. srpnja, kad su na rasporedu prve utakmice 2. kvalifikacijskog kola Lige prvaka. Uzvrati su tjedan dana poslije, a potom, za vikend koji slijedi, počinje i novo hrvatsko prvenstvo. Dinamo će prvog suparnika doznati u ždrijebu koji je najavljen za 17. lipnja. Već na tom prvom koraku prijeti nekoliko izuzetno nezgodnih momčadi, poput Thuna koji će biti prvak Švicarske, odnosno Mjällbyja koji je već prvak Švedske. Dva senzacionalna prvaka neće biti među nositeljima, što znači da bi Dinamo europski put teoretski mogao otvoriti upravo protiv njih. Nadamo se da ipak neće, a među potencijalnim suparnicima je i sigurni novi prvak Bosne i Hercegovine, banjolučki Borac.

Prijeti i duel sa Zvezdom!

To bi svakako bio bolji ždrijeb od prvaka Švedske ili Švicarske, no za sobom bi vukao sigurnosni rizik. Najbolji bi ždrijeb pak bili Vikingur, Kairat, Riga, KI Klaksvik, Flora Talinn, Larne, Petrocub Hînceşti, The New Saints i Inter Club d'Escaldes.

Dinamo je po koeficijentu trenutačno četvrta najbolja momčad u kvalifikacijama za LP, ispred su Šahtar i Midtjylland (48.250), koji još nisu osigurali naslov, te Crvena zvezda, koja je to napravila. Prvak Srbije ima petogodišnji koeficijent kao i Dinamo (46.500), ali je bolji zbog toga što je u još uvijek aktualnoj sezoni uzeo više europskih bodova. Bilo bi dobro da takav redoslijed ostane i do kraja, jer će u play-offu za ulazak u skupine Dinamova "puta za prvaka" biti samo deset momčadi, dakle pet nositelja i pet nenositelja. Pa je stoga bitno da Dinamo ostane u TOP 5.

Dinamo još nije siguran za tu povlaštenu skupinu, jer ako prvaci budu i Olympiacos (ili PAOK) i Rangers i Šahtar i Midtjylland, Dinamo pada na peto mjesto, a nadoknadi li u posljednja dva kola zaostatak od jednog boda za Györom u mađarskom prvenstvu, ispred Dinama s koeficijentom 51.250 ide i Ferencváros. U tom lošem scenariju uoči ždrijeba play-offa, koji je na rasporedu 3. kolovoza, mogli bismo pričati o mogućem obračunu Dinama i Crvene zvezde za plasman u skupinu najjačeg svjetskog klupskog natjecanja.

Ima puno kombinacija

Dakle, Dinamo će sigurno biti nositelj u drugom pretkolu, kao i u ždrijebu trećeg pretkola, u kojem će na "putu prvaka" sudjelovati 12 momčadi. Dogura li pak još jedan korak dalje, odnosno do ždrijeba play-offa, tamo će plavi biti ako iz Grčke, Škotske i Mađarske sljedećih tjedana za njega ne dođu loše vijesti. Zanimljivo je da bi se moglo dogoditi da nijedan od četiri kluba koji su se izravno plasirali u play-off ne bude nositelj u njegovu ždrijebu. Aktualni lideri svojih prvenstava, AEK Atena, LASK Linz i Hearts, ne mogu do tog statusa, kao ni norveški prvak Viking Stavanger. A baš ta četiri kluba onda bi bila potencijalni suparnici Dinama na posljednjem koraku do elite.