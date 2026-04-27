Talijanski stručnjak nakon četiri godine napušta kormilo Slovačke

Talijanski stručnjak Francesco Calzona (57) odstupio je s mjesta izbornika slovačke reprezentacije nakon četiri godine, objavio je u ponedjeljak Slovački nogometni savez (SFZ).

Slovačka je pod vodstvom 57-godišnjeg Talijana stigla do osmine finala Eura 2024. godine, ali se nije uspjela kvalificirati za ovogodišnje Svjetsko prvenstvo, izgubivši od Kosova u doigravanju.

"Nakon otvorene rasprave složili smo se da Calzona neće nastaviti s nacionalnom momčadi," kazao je dopredsjednik SFZ-a Karol Belanik.

Dodao je da se SFZ i Calzona nisu uspjeli dogovoriti o duljini novog ugovora jer je savez ponudio dvije godine, dok je trener želio više.

Calzona je bio pomoćni trener u Napoliju od 2015. do 2018. i 2021. do 2022., a potpisao je za Slovačku 2022. godine na preporuku bivšeg veznog igrača Napolija i Slovačke Mareka Hamšika.

Također, je bio glavni trener Napolija četiri mjeseca na kraju sezone 2023/24.