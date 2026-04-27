Moćni general nije birao riječi, okomio se na Putina: 'Počnite stvarno ratovati. Ili je Rusija jaka, ili je neće biti'

Jedan od najuglednijih bivših vojnih zapovjednika oštro je napao Vladimira Putina, optuživši ga za slabost, lažna obećanja i neuspjeh u ratu protiv Ukrajine. Jurij Balujevski, bivši načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga Rusije i bivši zamjenik ministra obrane, javno je iznio rijetku i žestoku kritiku na sjednici javne komore Rusije. General, poznat kao jastreb koji je zagovarao čak i preventivne nuklearne udare, poručio je da je vrijeme da Putin "počne stvarno ratovati". Balujevski je ismijao kremaljsku propagandu o ruskom naoružanju. "Rusija je prva razvila hipersonično oružje. A što smo mi učinili? Vikali smo na sve strane: 'Imamo oružje kakvo nijedna zemlja nema i neće ga imati uskoro'. Ali to našu zemlju nije učinilo sigurnijom", kazao je. Optužio je Putina da nije adekvatno odgovorio na ukrajinske napade, uključujući dron koji je 2023. pao na kupolu zgrade u Kremlju gdje se nalazi Putinov ured, te napade na ruske strateške zrakoplove AWACS. "Govorili smo o crvenim crtama – ali koliko crvenije one mogu biti? Čekao sam… kada ćemo napokon odgovoriti?", kazao je. Bivši general upozorio je da Rusija riskira nestanak ako ne promijeni strategiju. "Ili je Rusija jaka, ili je neće biti. Naši 'partneri' na Zapadu otvoreno nam poručuju: možda preživite 2027., ali 2028. definitivno dolazimo po vas", rekao je.

Balujevski je kritizirao nastavak 'specijalne vojne operacije' kao rat iscrpljivanja, pitajući koga Rusija zapravo iscrpljuje – Europu, NATO, Japan ili sebe samu.

Ova otvorena kritika dolazi u trenutku kada se u Rusiji pojavljuje rijedak, ali sve glasniji val nezadovoljstva među provladinim blogerima, utjecajnim osobama i dijelovima vojske. Stručnjaci upozoravaju da takvi ispadi visokopozicioniranih umirovljenih generala mogu biti znak dubljih pukotina unutar režima i vojne elite. Kremlj zasad nije službeno odgovorio na Balujevskijev istup, no analitičari smatraju da ovakve javne kritike dodatno povećavaju strah od mogućeg puča ili ozbiljne unutarnje destabilizacije, posebno ako ruske snage nastave trpjeti neuspjehe na bojištu, prenosi Express.

Jurij Nikolajevič Balujevski je umirovljeni ruski general koji je služio kao načelnik Glavnog stožera ruskih oružanih snaga i prvi zamjenik ministra obrane od 2004. do 2008. Također je bio zamjenik tajnika Vijeća sigurnosti Rusije od 2008. do 2012. Tijekom ranog predsjedništva Vladimira Putina bio je zadužen za vođenje vojnih pregovora na visokoj razini u kojima su sudjelovali Sjedinjene Države, NATO i Kina. Balujevski je također bio načelnik Združenog stožera ODKB -a od 2005. do 2006. Kao načelnik ruskog Glavnog stožera, zalagao se za reorganizaciju vojske u brigade i za to da većinu trupa čine dobrovoljni vojnici po ugovoru umjesto regruta . No, 2008. godine usprotivio se naporima novog ministra obrane Anatolija Serdjukova da provede velike reforme u ruskoj vojnoj zapovjednoj strukturi, a njihova neslaganja dovela su do Balujevskog odlaska. Nakon toga bio je član Vijeća sigurnosti Rusije do 2012., a od 2005. član je upravnog odbora tvrtke Almaz-Antey, prema Wikipediji.