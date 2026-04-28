Nova američka diplomatkinja trese Europu: 'Namjerno provociram i ne mislim stati'

U trenutku kada su transatlantski odnosi već opterećeni političkim i sigurnosnim pitanjima, nova figura iz Washingtona dodatno produbljuje podjele. Sarah Rogers, američka tajnica za javnu diplomaciju, postala je jedna od najkontroverznijih osoba u odnosima između Sjedinjenih Američkih Država i Europe. Ovisno o tome koga se pita, Rogers je ili još jedna glasna zagovornica pokreta MAGA koja se miješa u europsku demokraciju, ili ključna osoba u „spašavanju“ Europe. Kako piše Politico, njezin stil komunikacije daleko je od klasične diplomacije, izravan, provokativan i često na granici političkog skandala.

Rogers djeluje kao jedna od glavnih figura u pokušaju administracije Donalda Trumpa da preoblikuje europski politički prostor. S velikim financijskim sredstvima na raspolaganju podupire pokrete koji se protive masovnim migracijama, kritizira europske političke elite i otvoreno napada zakone koji reguliraju govor na internetu. Njezine izjave često izazivaju šok. Primjerice, na društvenoj mreži X objavila je kako je njezin cilj provocirati raspravu o ograničenjima slobode govora u Europi. Sama je priznala da koristi „namjerno zapaljiv jezik“ kako bi upozorila na ono što smatra pretjeranom cenzurom. Rogers tvrdi da takva ograničenja ne ugrožavaju samo slobodu izražavanja nego i američke tehnološke kompanije te temeljne demokratske vrijednosti Zapada.

Za razliku od tradicionalnih diplomata, Rogers se ne obraća ponajprije političkim elitama, već izravno građanima. Od dolaska na funkciju u listopadu aktivno nastupa u Europi kroz govore, konferencije i društvene mreže.Na jednom događaju u Londonu izjavila je: „Primjeri stvari koje se označavaju kao netočne uključuju tvrdnje poput: ‘COVID cjepiva ne sprečavaju potpuno prijenos zaraze.’ Pogodite što? To je istina.“ Takve izjave izazvale su oštre reakcije jer često ulaze u područja gdje se preklapaju znanstvene rasprave, političke interpretacije i teorije zavjere.

Europski političari i diplomati sve češće upozoravaju da Rogersin pristup šteti odnosima između saveznika. Švedski premijer Ulf Kristersson izjavio je: „Svatko ima pravo reći što želi o europskim demokracijama, ali naša je tradicija suradnja s prijateljima, ne miješanje.“ Kako navodi Politico, neki europski diplomati njezine istupe nazivaju „apsurdnima“, dok drugi izražavaju frustraciju zbog, kako kažu, „uvoza MAGA politike“ u Europu.

S druge strane, Rogers ima snažnu podršku dijela europske desnice. Britanski političar i zagovornik slobode govora Toby Young izjavio je: „Borba za slobodu govora u Europi često djeluje kao izgubljena bitka, pa je podrška ovako visoke političke figure veliki poticaj.“ Rogers je tijekom svojih putovanja surađivala s političkim akterima bliskima desnim i populističkim opcijama, uključujući suradnike mađarskog premijera Viktor Orbána te članove britanske stranke Reform UK povezane s Nigel Farage. U Irskoj je najavila i 500 milijuna dolara vrijedan program za promicanje „digitalne slobode“, što dodatno potvrđuje širi strateški zaokret američke vanjske politike.

U središtu cijelog sukoba nalazi se pitanje slobode govora. Rogers otvoreno kritizira europske zakone poput Akta o digitalnim uslugama (DSA) tvrdeći da potiču cenzuru i ograničavaju slobodu izražavanja čak i izvan Europe jer utječu na američke tehnološke kompanije. „Ako cijeli svoj rad posvetite cenzuri američkog govora, niste dobrodošli na američkom tlu“, poručila je u jednoj objavi.