Bijela kuća nije imala 'izabranog nasljednika'? Kobna večer razotkrila rupu u sustavu

Nakon pucnjave koja se dogodila u subotu tijekom svečane večeri u Washingtonu, Bijela kuća nije isključila moguće promjene u rasporedu američkog predsjednika Donalda Trumpa. Među razmatranim opcijama je i ona da predsjednik i potpredsjednik JD Vance ubuduće ne prisustvuju istim događajima u isto vrijeme, kako bi se dodatno povećala sigurnost.

Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt izjavila je novinarima da promjene u sigurnosnim protokolima nisu isključene. Naglasila je kako administracija ima veliku odgovornost osigurati maksimalnu sigurnost predsjednika, potpredsjednika i cijelog kabineta te da se kontinuirano traže načini za unapređenje zaštite. Kako prenosi CNN, predsjednik Trump zadovoljan je reakcijom sigurnosnih službi tijekom incidenta na večeri dopisnika Bijele kuće, no unatoč tome smatra se razumnim dodatno preispitati postojeće protokole.

Leavitt je također istaknula da, ako se događaj ponovno organizira, što je predsjednik već zatražio, tek treba odlučiti hoće li mu prisustvovati i potpredsjednik. Dodala je da predsjednik planira sudjelovati, ali odluka o dolasku JD Vancea još nije donesena.

Tijekom večeri nije bilo potrebno imenovati tzv. “određenog preživjelog”, odnosno člana vlade koji ne prisustvuje događaju kako bi se osigurao kontinuitet vlasti u slučaju katastrofe. - Bilo je razgovora o imenovanju određenog preživjelog - izjavila je Leavitt.

Razlog tome je što više članova kabineta ionako nije bilo prisutno zbog osobnih razloga, pa je već postojala dovoljna razina sigurnosne disperzije. - Imali smo nekoliko članova koji već nisu bili tamo, stoga imenovanje jednog preživjelog nije bilo nužno - zaključila je glasnogovornica.