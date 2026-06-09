Hrvatska reprezentacija danas putuje na SP, let do Dallasa trajat će deset sati

U utorak, točno u podne, hrvatski nogometni reprezentativci i njihov stručni stožer predvođen izbornikom Zlatkom Dalićem poletjet će iz zagrebačke Zračne luke "Franjo Tuđman" za Washington. Čarter-let trajat će deset sati, vatreni će na aerodrom Dulles sletjeti u 16 sati po lokalnom vremenu, odnosno 22 sata po hrvatskom, i odmah produžiti do svoje baze u obližnjoj Alexandriji.

U njoj će Hrvatska boraviti cijelo vrijeme trajanja grupne faze natjecanja, a prvi trening odradit će 10. lipnja u 18 sati, na igralištu Srednje škole Episcopal, uz nazočnost ljudi iz lokalne zajednice. Bit će to jedan od ukupno dva otvorena treninga vatrenih, čija završna priprema za Englesku počinje upravo u srijedu.

Tako praktički počinje druga faza najzahtjevnije akcije vatrenih u Dalićevoj eri, prvom Svjetskom prvenstvu s 48 selekcija, na koje Hrvatska dolazi kao 11. na posljednjoj Fifinoj ljestvici, odnosno kao branitelj svjetske bronce iz Katara 2022. godine. Golema je to hipoteka za Dalićevu selekciju, ali i bez sumnje – podnošljiva, s obzirom na golemo turnirsko iskustvo koje posjeduju naši reprezentativci.

Hrvatskoj reprezentaciji ovo će biti sedmo Svjetsko prvenstvo, na njima je ukupno odigrala 30 utakmica; ima 13 pobjeda, 8 neodlučenih i 9 poraza, na posljednja dva prvenstva jedina je momčad uz svjetsku velesilu Francusku koja je imala sedam nastupa. Prvi nastup na SP-u Hrvatska će imati 17. lipnja u 22 sata po našem vremenu protiv Engleske, uslijedit će susret s Panamom 24. lipnja u Torontu u 1 sat, a posljednji nastup u skupini imat će 27. lipnja protiv Gane u Philadelphiji u 23 sata.

Ovo su igrači koji će Hrvatsku predstavljati na Svjetskom prvenstvu: 1 – Livaković, 2 – Stanišić, 3 – Pongračić, 4 – Gvardiol, 5 – Ćaleta-Car, 6 – Šutalo, 7 – Moro, 8 – Kovačić, 9 – Kramarić, 10 – Modrić, 11 – Budimir, 12 – Pandur, 13 – Vlašić, 14 – Perišić, 15 – Mario Pašalić, 16 – Baturina, 17 – Petar Sučić, 18 – Jakić, 19 – Fruk, 20 – Matanović, 21 – Luka Sučić, 22 – Vušković, 23 – Kotarski, 24 – Marco Pašalić, 25 – Erlić, 26 – Musa.