Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 9
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026
#Vatreni
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SRETNO VATRENI!

Hrvatska reprezentacija danas putuje na SP, let do Dallasa trajat će deset sati

Dalić
Foto: Robert Anić/PIXSELL
1/3
Autor
Tomislav Dasović
09.06.2026.
u 06:00

Čarter-let trajat će deset sati, vatreni će na aerodrom Dulles sletjeti u 16 sati po lokalnom vremenu, odnosno 22 sata po hrvatskom, i odmah produžiti do svoje baze u obližnjoj Alexandriji.

U utorak, točno u podne, hrvatski nogometni reprezentativci i njihov stručni stožer predvođen izbornikom Zlatkom Dalićem poletjet će iz zagrebačke Zračne luke "Franjo Tuđman" za Washington. Čarter-let trajat će deset sati, vatreni će na aerodrom Dulles sletjeti u 16 sati po lokalnom vremenu, odnosno 22 sata po hrvatskom, i odmah produžiti do svoje baze u obližnjoj Alexandriji.

U njoj će Hrvatska boraviti cijelo vrijeme trajanja grupne faze natjecanja, a prvi trening odradit će 10. lipnja u 18 sati, na igralištu Srednje škole Episcopal, uz nazočnost ljudi iz lokalne zajednice. Bit će to jedan od ukupno dva otvorena treninga vatrenih, čija završna priprema za Englesku počinje upravo u srijedu.

Tako praktički počinje druga faza najzahtjevnije akcije vatrenih u Dalićevoj eri, prvom Svjetskom prvenstvu s 48 selekcija, na koje Hrvatska dolazi kao 11. na posljednjoj Fifinoj ljestvici, odnosno kao branitelj svjetske bronce iz Katara 2022. godine. Golema je to hipoteka za Dalićevu selekciju, ali i bez sumnje – podnošljiva, s obzirom na golemo turnirsko iskustvo koje posjeduju naši reprezentativci.

Hrvatskoj reprezentaciji ovo će biti sedmo Svjetsko prvenstvo, na njima je ukupno odigrala 30 utakmica; ima 13 pobjeda, 8 neodlučenih i 9 poraza, na posljednja dva prvenstva jedina je momčad uz svjetsku velesilu Francusku koja je imala sedam nastupa. Prvi nastup na SP-u Hrvatska će imati 17. lipnja u 22 sata po našem vremenu protiv Engleske, uslijedit će susret s Panamom 24. lipnja u Torontu u 1 sat, a posljednji nastup u skupini imat će 27. lipnja protiv Gane u Philadelphiji u 23 sata.

Ovo su igrači koji će Hrvatsku predstavljati na Svjetskom prvenstvu: 1 – Livaković, 2 – Stanišić, 3 – Pongračić, 4 – Gvardiol, 5 – Ćaleta-Car, 6 – Šutalo, 7 – Moro, 8 – Kovačić, 9 – Kramarić, 10 – Modrić, 11 – Budimir, 12 – Pandur, 13 – Vlašić, 14 – Perišić, 15 – Mario Pašalić, 16 – Baturina, 17 – Petar Sučić, 18 – Jakić, 19 – Fruk, 20 – Matanović, 21 – Luka Sučić, 22 – Vušković, 23 – Kotarski, 24 – Marco Pašalić, 25 – Erlić, 26 – Musa. 
Ključne riječi
Hrvatska reprezentacija Zlatko Dalić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!