I druga Hrvatska U-19 reprezentacija došla do pobjede u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo

Hrvatska U-19 nogometna reprezentacija, koju čine igrači rođeni 2008. godine i mlađi, ostvarila je prvu i iznimno važnu pobjedu u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo 2027. godine. Izabranici Zorana Vulića na Gradskom stadionu u Križevcima svladali su Bugarsku s 1:0, no put do tri boda bio je sve samo ne lagan. Mladi Vatreni dominirali su većim dijelom susreta, a najbolju priliku za vodstvo u prvom poluvremenu propustili su u 30. minuti, kada Tino Kusanović nije uspio realizirati kazneni udarac. Ipak, upornost se isplatila u samoj završnici dvoboja.

Trenutak odluke dogodio se u 83. minuti, kada je otpor Bugara konačno slomljen. Nakon udarca iz kuta, najviši u skoku bio je talentirani stoper Istre, Raul Kumar, koji je preciznim udarcem glavom poslao loptu u mrežu za veliko slavlje hrvatske momčadi. Osamnaestogodišnji branič tako je postao junak susreta, donijevši svojoj generaciji prve bodove u ovom kvalifikacijskom ciklusu i ispravivši dojam nakon neugodnog poraza na startu turnira.

Ova je pobjeda bila nužna za Vulićevu momčad kako bi zadržala realne izglede za prolazak skupine, pogotovo nakon što je na otvaranju turnira doživjela težak poraz od favorizirane Španjolske rezultatom 0:4. S tri osvojena boda Hrvatska se sada nalazi na trećem mjestu skupine A5, s istim brojem bodova kao i drugoplasirana Engleska. Vodeća je Španjolska sa šest bodova, dok je Bugarska ostala na začelju bez bodova. Podsjetimo, okosnicu ove reprezentacije čine igrači koji su krajem 2025. godine nastupali na Svjetskom prvenstvu U-17.

Zbog promjena u UEFA-inom sustavu natjecanja, Hrvatska je trenutno domaćin dvama kvalifikacijskim turnirima, pa su istovremeno aktivne dvije U-19 selekcije. Dok starija generacija (2007.), pod vodstvom Siniše Oreščanina, igra Elitno kolo za plasman na ovogodišnji Euro, Vulićeva generacija (2008.) zapravo je započela novi, dugi ciklus koji će kulminirati Europskim prvenstvom 2027. u Češkoj.

Pobjeda protiv Bugarske bila je ključan korak prema osiguravanju prolaska u drugu fazu kvalifikacija, što će ostvariti tri najbolje plasirane reprezentacije iz skupine. Posljednji izazov za Vulićeve izabranike na ovom mini-turniru bit će dvoboj protiv Engleske, koji je na rasporedu 31. ožujka u 14:45 sati, također u Križevcima. U tom će susretu mladi Vatreni tražiti potvrdu prolaska i što bolju poziciju uoči nastavka natjecanja.