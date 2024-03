Hvatska za prvo mjesto mora svladati Rumunjsku s barem tri razlike, Obrvan: Domaći teren je naša prednost

Izbornik hrvatske ženske rukometne reprezentacije Ivica Obrvan te igračica Klara Birtić uvjereni su kako će uz pomoć publike u Koprivnici u nedjelju (17 sati) dohvatiti pobjedu protiv Rumunjske s dovoljnom razlikom kako bi osigurale prvo mjesto u skupini 1 kvalifikacija za odlazak na Europsko prvenstvo koje će se kasnije ove godine održati u Austriji, Mađarskoj i Švicarskoj.

Hrvatska je u četvrtak izgubila od Rumunjske u Bistriti sa 24-26 pa joj je za prvo mjesto u skupini potrebna pobjeda s tri ili više golova razlike u nedjelju. Uoči sraza u Koprivnici na vrhu ljestvice skupine 1 je Rumunjska s maksimalnih šest bodova iz tri utakmice. Hrvatska je druga s četiri boda, a trećeplasirana Grčka ima dva. Bez bodova je Bosna i Hercegovina.

"Analizirali smo zadnju utakmicu, to je uvijek dobro jer smo vidjeli neke nove stvari u igri Rumunjske u odnosu na prošlo Svjetsko prvenstvo. Očekuje nas zahtjevna utakmica kao što je bila i prošla, ali u ovom slučaju prednost domaćeg terena je na našoj strani. Nastojat ćemo to iskoristiti i s poboljšanjem nekih detalja u našoj igri doći do pobjede", kazao je izbornik Obrvan te dodao:

"Rumunjska kružna napadačica Nastase je zabila puno golova, neke iz izigranih akcija, a neke iz odbijanaca. Na treningu obrane stavit ćemo naglasak na to da dogovorimo neke detalje. Moramo biti bolji i u napadu i u obrani, pojačati pritisak i agresivnost kako bismo iskoristili prednost domaćeg terena. Koprivnica je grad rukometa i lijepo je da se igra ovako važna utakmica na ovom terenu. Očekujem punu dvoranu zbog koje će naše djevojke dati i nešto više od sebe".

Kako će prolazak na EP izboriti dvije prvoplasirane reprezentacije iz skupine, Hrvatskoj je praktično zagarantiran prolazak, no Obrvan je objasnio i zašto je važno završiti prvi:

"Domoći se malog cilja da budemo prve u skupini bi nam trebalo donijeti povoljni ždrijeb za Europsko prvenstvo".

Na pomoć publke računa i Klara Birtić.

"U Rumunjskoj nam je presudilo puno grešaka u napadu i lošija obrana. Nismo bile uigrane, ali možemo izvući dobre situacije iz utakmice i pripremiti se bolje za sljedeću. Napravile smo dobru analizu, učile na greškama i dobrim stvarima koje trebamo napraviti. Trenirale smo situacije i dokazat ćemo da možemo bolje. Bitno je da nas navijači podrže, da osjetimo njihovu energiju i da im damo pozitivan rezultat", kazala je Birtić.

Osim nedjeljnog dvoboja s Rumunjkama, hrvatske rukometašice do kraja kvalifikacija još čekajuju dvije utakmice u travnju: gostovanje u Grčkoj (3. travnja) i sraz s reprezentacijom BiH u Zagrebu (7. travnja).