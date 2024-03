Prvi stranac na našoj klupi za pomoćnika će imati legendarnog hrvatskog rukometaša

Hrvatska muška rukometna reprezentacija prvi put u povijesti imat će stranca izbornika. Jučer je službeno predstavljen Islanđanin Dagur Sigurdsson koji je odmah za svog pomoćnika predstavio Denisa Špoljarića kojem je bio trener u njemačkom Füchseu. Nakon Zdravka Zovka, Abasa Arslanagića, Velimira Kljaića, Ilije Puljevića, Josipa Milkovića, Line Červara, Slavka Goluže, Želja Babića, Hrvoja Horvata i Gorana Perkovca, Dagur je 11. izbornik hrvatske muške rukometne reprezentacije.

Pomoćnik će biti Špoljarić

– Jako sam sretan što sam dobio priliku voditi hrvatsku reprezentaciju. Nakon odlaska iz Japana tražio sam novi izazov, a Hrvatska to definitivno jest. To je reprezentacija prepuna talenta, ali i iskustva. Gledao sam ih na europskoj smotri, gdje je bilo susreta kada su igrali sjajno, ali, nažalost, bilo je i utakmica u kojima nisu izgledali dobro. Uzbuđen sam što ću Hrvatskoj donijeti svoj način igre i novu filozofiju. Znam da ću u svojim rukama imati dobre igrače koje treba na pravi način posložiti u momčad. Dat ću sve od sebe da pronađem balans između te dvije krajnosti. Imam svoju viziju igre i bio bih najsretniji da uspijem povezati skandinavsku odlučnost i brzinu s vašom kreativnosti u igri. Svjestan sam da imamo jako malo vremena do olimpijskih kvalifikacija, ali zajedničkim snagama, kao tim, uvjeren sam da možemo puno napraviti. Dva suparnika u Hannoveru znam jako jer smo vodio te reprezentacije, a Alžir nam je posljednji pa ćemo imati dovoljno vremena da ga upoznamo – rekao je Dagur.

Imamo dosta ozlijeđenih igrača, a neki su se tek nedavno oporavili od ozljeda. Popis je dugačak, a na njemu su Ivan Martinović, David Mandić, Veron Načinović, Luka Lovre Klarica, Zvonimir Srna...

– Kod mene imena ne igraju. Vidjet ćemo ovaj vikend tko može, tko ne može. Hrvatska ima jako puno dobrih, kvalitetnih igrača tako da neće biti problem nadoknaditi one kojih nema. Priprema za kvalifikacijski turnir počinje 8. ožujka, a već ovaj ponedjeljak odredit ću koja će 22-23 igrača doći na te pripreme. U Hannover ću voditi 20 igrača – istaknuo je Dagur.

Denis Špoljarić je dodao:

– Ima veliku strast i tada pravi rezultat uglavnom ne može izostati. Cijenim ga, prepun je entuzijazma. Uvjeren sam da će s njim hrvatska obrana biti top, na vrlo visokoj razini.

Dagur Sigurdsson počeo je igrati rukomet u lokalnom klubu Valur iz Reykjavika s kojim je osvojio pet nacionalnih prvenstava prije nego što se 1996. godine preselio u njemački Wuppertal. Tamo je sa samo 24 godine postao kapetan momčadi, nakon samo jedne sezone u klubu. U tom je svojstvu ostao iduće tri sezone, kada seli u Japan gdje tri sezone djeluje kao trener-igrač kluba Wakunaga Hiroshime. Njegov posljednji klub bio je austrijski Bregenz, gdje je također bio trener-igrač do 2007. godine kada je zaključio igračku karijeru. Sigurðsson je nastupao i za reprezentaciju Islanda za koju je skupio 215 nastupa uz 399 golova. Na Svjetskom prvenstvu 1995. godine Island je kao domaćin osvojio tek 14. mjesto. Ispali su u osmini finala kada ih je Rusija pobijedila s uvjerljivih 25:12. Na tom SP-u Hrvatska je osvojila srebrnu medalju.

Na sljedećem SP-u 1997. godine Sigurdsson je s reprezentacijom osvojio peto mjesto. U četvrtfinalu je bila bolja Mađarska. Igrao je Dagur i na Europskom prvenstvu u Hrvatskoj, no Island je tada upisao svih pet poraza u skupini koja se igrala u Rijeci. Posljednji SP kao igrač odigrao je u Francuskoj 2001. godine kada je Island osvojio 11. mjesto. Tu ih je u osmini finala zaustavila Jugoslavija (27:31). Najveći uspjeh s reprezentacijom ostvario je na EP-u 2002. godine kada je Island bio četvrti. Nikad nije igrao na Olimpijskim igrama. Zanimljivo je da kao igrač nikad nije igrao protiv Hrvatske na velikim natjecanjima.

Nakon igračke karijere Sigurdsson se vraća u Valur gdje kratko radi kao direktor prije nego je 2008. godine preuzeo klupu Austrije. Kao izbornik, Sigurdsson je osvojio deveto mjesto na Europskom prvenstvu 2010. godine, što je bio najbolji austrijski rezultat na EP-ima sve do 2024. godine. Na tom EP-u Austrija je igrala protiv Hrvatske. Lino Červar bio je uspješniji i Hrvatska je pobijedila s 26:23. Još za trajanja izborničkog mandata 2009. godine preuzeo je klupu njemačkog kluba Füchse iz Berlina s kojim je osvojio njemački kup (2014.) i EHF kup (2015). Kada su osvojili Kup EHF-a, u finalu su u dvije utakmice bili bolji od Hamburga za koji je tada igrao Davor Dominiković. Imao je Sigurdsson te godine sjajnu momčad. Za lisice su uigrali Rus Igropulo, Srbin Nenadić, Španjolac Romero i Čeh Horak. Austrijsku klupu napustio je 2010. godine.

Nadmudrio Babića na SP-u

Izbornikom Njemačke postao je 2014. godine te je napravio senzaciju kada je dvije godine kasnije na Europskom prvenstvu u Poljskoj osvojio zlato. Na tom EP-u Hrvatska je osvojila broncu, ali se Željko Babić nije susreo sa Sigurdssonom na drugoj strani. Ali sučelili su se godinu dana kasnije na SP-u Njemačkoj. Islanđanin je nadmudrio Babića, Njemačka je pobijedila uvjerljivo, s 28:21. Nakon SP-a u Francuskoj 2017. godine gdje je Njemačka osvojila tek deveto mjesto, Sigurdsson preuzima reprezentaciju Japana. Cilj je bilo odrađivanje što boljih priprema za Olimpijske igre u Tokiju. Japan je osvojio 11. mjesto, a Sigurdsson je osobno odstupio s mjesta izbornika Japana u veljači 2024. godine. Imao je ugovore s Japanom do kraja Igara u Parizu.

