Humanitarna akcija vatrenih: Novi dres Luke Modrića prodan za impresivnu cifru, evo koliko je skupljeno novca

Svi hrvatski reprezentativci koji su bili u zapisniku utakmice protiv Danske, ustupili su svoje dresove i potpisali ih za spomenutu aukciju na internetskoj stranici https://www.matchwornshirt.com/team/croatia, a njihova početna cijena bila je 89 eura.

Najvišu cijenu od 8.003 eura dostigao je dres Luke Modrića, četveroznamenkastu brojku dostigli su i dresovi Ivana Perišića (2.440), Matea Kovačića (1.727), Joška Gvardiola (1.711), Lovre Majera (1.608), Mislava Oršića (1.571) i Marcela Brozovića (1.463), objavili su na web stranicama HNS-a.

