Huklek: Ništa ne bi bilo ljepše nego osvojiti medalju pred svojom publikom

Danas u zagrebačkoj Areni započinje seniorsko Prvenstvo Europe, najveće hrvačko natjecanje ikad održano u Hrvatskoj kojeg su javnosti predstavili domaćini ali i najviši dužnosnici Svjetskog hrvačkog saveza predvođeni (UWW) predvođeni s predsjednikom Nenadom Lalovićem i Karl-Martinom Dittmanom, predsjednikom UWW Europe.

A ovaj pedantni Nijemac, koji se predstavio i kao ponosni otac 27-godišnje kćeri, u svojoj je uvodnoj riječi kazao:

- U ovoj prilici ja ću biti i tehnički delegat ovog natjecanja. Bio sam više puta na hrvačkim natjecanjima u Zagrebu i nikad nismo morali brinuti o organizacijskoj razini.

Na sličan način zborio je i Nenad Lalović:

- Znamo što od Zagreba možemo očekivati. Očekujemo izvrsnost jer smo na to i naviknuti a koliko znam ambicija je da Hrvatska jednog dana bude domaćin i Svjetskog prvenstva.

Te mogućnosti dotaknuo se i Tomislav Družak, državni tajnik u Ministarstvu turizma i sporta koji je ovako ilustrirao podršku koju hrvatski domaćini imaju od svoje Vlade:

- Vlada i Ministarstvo su ovo natjecanje podržali s nešto više od pola milijuna eura financijske potpore u nadi da će se svi sportaši i njihova pratnja u svoje zemlje vratiti s lijepim uspomenama iz naše zemlje. Nadam se da ćemo opravdati ukazano povjerenje i na račun toga jednog dana dobiti i domaćinstvo Svjetskog prvenstva.

A o nečemu takvom sanja i predsjednik Hrvatskog hrvačkog saveza Vladimir Bregović koji je za europsku smotru kazao:

- Na ovom Prvenstvu nastupit će 467 hrvača i hrvačica iz 36 zemalja a imamo preko 1100 akreditiranih osoba što je prilično velik pogon. I zato ovaj događaj za hrvatsko hrvanje predstavlja povijesni trenutak.

U kojoj mjeri će on biti rezultatski povijesni ovisit će o sportašima i sportašicama. Povijesna bi, recimo, bila prva ženska medalja u seniorskom hrvanju ili možda prvo europsko muško zlato jer takvog još nemamo. S europskih prvenstava naši se hrvači jesu vraćali s odličjima ali samostalna Hrvatska nikad nije imala prvaka Europe. A može li ga ovaj put dobiti najbolje zna hrvatski izbornik, bjeloruski stručnjak, Igor Petrenko.

- Od 10 muških kategorija predstavnike nećemo imati jedno u najlakšoj, do 55 kg, i najtežoj kategoriji, do 130 kg. Momčad smo isfiltrirali kroz tri izborna turnira i predstavljat će nas najbolji borci koje imamo. Kako se to nekad kaže, kod kuće nekad i zid pomaže, a s druge strane to je velika odgovornost no mi smo za boj spremni.

A spremnim izgleda i olimpijac Ivan Huklek (87 kg):

- Ne bi bilo ništa ljepše nego pred svojom publikom osvojiti medalju.

O tome sanjari i Iva Gerić koja se zahvalila onim hrvačicama koje neće nastupiti na ovom Prvenstvu a pomogle su da se njih četiri što bolje pripreme. A pored Ive, hrvatske boje branit će i sljedeće mlade dame: Lana Nogić (57 kg), Milla Anđelić (72 kg) i Marta Besek (76 kg). Cure će tijekom borbi trenerski voditi Nenad Žugaj kojem će pomagati Daria Klarić.

Naše glavne uzdanice bit će hrvači grčko-rimskim stilom koje će voditi treneri Igor Petrenko i Anton Đok a pored Ivana Hukleka (87 kg) to će biti još i Mihael Bešenić (60 kg), Ivan Lizatović (63 kg), Luka Ivančić (67 kg), Pavel Puklavec (72 kg), Antonio Kamenjašević (77 kg), Filip Šačić (82 kg) i Filip Smetko (97 kg).

A klasičari (njih 183) će se za odličja boriti od petka do nedjelje, hrvačice (njih 122) će na strunjači biti od srijede do petka a prvi će po odličja hrvači slobodnim stilom, njih 161 (već od 11 sati u ponedjeljak), a među njima će biti samo jedan hrvatski borac a to je Krešo Škugor (79 kg). A njega u kvalifikacijama, kakav peh u ždrijebu, čeka Rus pod srpskom zastavom Hetik Cabolov, inače bivši svjetski prvak.

Svečanost službenog otvorenja Prvenstva Europe, uz atraktivan kulturno-umjetnički program, odvijat će se u popodnevnim satima ponedjeljka, od 17.15.