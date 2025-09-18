Hrvatskoj se smiješi medalja na Svjetskom prvenstvu u Zagrebu, ovo čekamo već 11 godina

Siščanin Karlo Kodrić (82 kg) približio se na korak onome što hrvatsko hrvanje čeka već 11 godina. A to je odličje na Svjetskom prvenstvu koje je posljednji osvojio Neven Žugaj i to 2014. u Taškentu. Nakon što je u prvom kolu nadjačao Kirgistanca Orunkula (5:0), Karlo je protiv Armenca Bradua odradio sjajan meč (4:2). U prvoj rundi je bio agresivniji pa je suparnik prvi išao u parter što Kodrić nije uspio iskoristiti. Štoviše, Moldavac je izjednačio na 1:1 da bi u drugoj rundi imao priliku povesti ali se Hrvat odlično branio. Štoviše, pri suparničkom pokušaju dizanja iz partera Kodrić je kontrirao i poveo sa 4:1 koju prednost je uspješno i obranio.

Na pragu polufinala bio je i Zagrepčanin Antonio Kamenjašević (77 kg) ali je on svoju četvrtfinalnu borbu tijesno izgubio od Mađara Fritscha (1:2), borca koji u karijeri ima svjetsko srebro i europsko zlato ali u nižoj kategoriji (72 kg). A "Kameni" je jako dobro ušao u Prvenstvo, pobijedivši Korejca Kanga tehničkom superiornošću (9:0) da bi potom pobijedio, u velikom taktičkom okršaju, izvrsnog Rusa Kutuzova (1:1) zahvaljujući prvom osvojenom bodu. No, to isto nije mu prošlo za rukom protiv Fritscha koji ga je u jednoj minijaturi nadmudrio upravo za taj jedan bod.

Prvog dana natjecanja u hrvanju grčko-rimskim stilom nastupio je i teškaš Marko Koščević (130 kg). A ovaj interventni policajac, gromada od čovjeka, pobijedio je u prvom kolu Indijca Sonu na tehničku superiornost. No, onda je na isti način, prije isteka vremena, njega pobijedio prvi nositelj i aktualni svjetski prvak Iranac Mirzazadeh čiji je Marko postao najveći navijač ne bi li mu ovaj, ulaskom u finalu, omogućio priliku da se kroz repasaž bori za broncu. A kada bi tu broncu i osvojio bio bi to sjajan kraj karijere za ovog sjajnog 35-godišnjeg borca koji se dvaput vraćao reprezentativnom hrvanju, prvi put nakon šestogodišnje a sada nakon trogodišnje pauze.

A u prigodi da se kroz repasaž domogne borbe za odličje našla se naša jedina hrvačica Veronika Vilk koja je u prvom kolu, tušem, izgubila od kasnije finalistkinje Ukrajinke Alle Belinske a potom i od Francuskinje Lecarpentier (2:4). No, Veronika je bila najmlađa hrvačica u svojoj kategoriji i to je djevojka u koju se isplati ulagati.