VELIKA NAJAVA

'Hrvatskoj je pao mrak na oči uoči utakmice odluke u Pragu zbog onog što je napravila Češka'

Nogometaši Hrvatske slave pobjedu 4:0 nad Crnom Gorom
Marko Lukunic/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
11.09.2025.
u 13:29

Prema tamošnjem sportskom kanalu iSport, sadašnji izbornik Ivan Hašek suočava se s mogućim odlaskom iz češke reprezentacije iz raznih razloga, zbog čega je potraga za mogućim nasljednikom već u tijeku.

Češka je uvjerljivo izgubila od sjajne Hrvatske u Osijeku s 5:1, ali 9. listopada u Pragu žele pobjedu u revanšu s vatrenima kako bi se vratiči u borbu za prvo mjesto i direktan odlazak na svjetsko prvenstvo. Obje momčadi imaju po 12 bodova, a Hrvatska ima utakmicu manje. Pobjeda Čeha bi im svakako mogla pomoći da ostanu konkurentni za prvo mjesto, dok bi svaki drugi rezultat vjerojatno značio da bi morali ući u doigravanje.

Ovaj drugi scenarij ne žele, a sportski direktor nacionalne selekcije, legendarni Pavel Nedved, sprema veliku bombu. Prema medijskim izvješćima, bivši izbornik Galatasaraya i turske reprezentacije Fatih Terim pregovara s Češkim nogometnim savezom o poziciji nacionalnog izbornika.

- Hrvatima pada mrak na oči jer Česi uz pomoć Nedveda dovode najveće moguće pojačanje za utakmicu odluke! - piše BiH portal SportSport.ba

Pavel Nedved, koji je u prošlosti sarađivao s Terimom, predložio je Turčina kao moguću zamjenu za Ivana Hašeka. Iskusni Fatih Terim, koji je u prošlosti četiri puta bio glavni trener Galatasaraya, a tri puta je trenirao i tursku reprezentaciju, trenutno je dostupan na trenerskom tržištu nakon što mu ugovor s posljednjim klubom, al-Shababom u Saudijskoj Arabiji, nije obnovljen.

Međutim, čini se da bi 72-godišnjak uskoro mogao preuzeti novu poziciju, jer se prema češkim medijima smatra kandidatom za mjesto selektora češke reprezentacije. Prema tamošnjem sportskom kanalu iSport, sadašnji izbornik Ivan Hašek suočava se s mogućim odlaskom iz češke reprezentacije iz raznih razloga, zbog čega je potraga za mogućim nasljednikom već u tijeku.

