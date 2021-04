Hrvatski sportaš oštro zaprijetio srpskom: Otkinut ću ti glavu, obećavam svima

Tijekom prošlog vikenda, kada se u Zagrebu održavala FNC-ova priredba, govorilo se kako će hrvatski borac Đani Barbir biti zamjena na KSW 60 eventu kao zamjena za Poljaka Tomasza Jakubieca koji se trebao boriti protiv Srbina Aleksandra Ilića. To je potvrdio i Đani tijekom emisije uživo što je naljutio srpskog borca i njegovog menadžera Ivana Dijakovića, piše Croring.

Barbir nema ugovor s KSW-om pa se ovaj put ne može boriti protiv Ilića, a to je potvrdio i FNC-ov vlasnik Dražen Forgač.

Novi Armagedonov prvak je do naslova stigao bez nastupa u finalu, jer je Andi Vrtačić morao otkazati borbu zbog ozljede, sad se javio putem Instagrama…

‘Za početak bih želio zahvaliti cijelom ATT Europe timu, od trenera do klupskih kolega, na svim treninzima u sklopu priprema za Armagedon. Finalni je meč zbog ozljede protivnika nažalost otkazan, a nije se pronašla adekvatna zamjena pa sam proglašen prvakom. Žao mi je što nije došlo do meča između mene i Andija. Siguran sam da bi to bio meč za pamćenje.

Što se tiče borbe protiv Ilića, mislim da je svima već jasno da su me njegov menadžer i on vješto izbjegli. Indirektno me se, od strane njegovog menadžera, išlo prikazati kao borca nedoraslog za razinu KSW-a. Činjenica je da je Ilić borac komu je karijera građena na negativnim skorovima te da je precijenjen.

Sve što zna je trčati po kavezu i panično bacati lijevi kick. Susrest ćemo se puno prije nego što on to misli, a svima mogu obećati da će toj starleti glava završiti u zadnjem redu tribina’, napisao je u svojoj objavi Đani Barbir.

Hrvatski borac je tako objasnio svoju situaciju s Ilićem koji u dosadašnja tri nastupa za KSW ima pobjedu i dva poraza. Još se ne zna tko će srpskom borcu biti protivnik na KSW 60 priredbi.

Barbir bi svoj debi u KSW-u mogao imati na priredbi koja bi se ovog ljeta trebala održati u Puli, piše Croring.