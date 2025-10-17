Hrvatski reprezentativac o kazni za navijače Kopenhagena: 'Mislim da je odluka glupa'

Hrvatski reprezentativni vratar Dominik Kotarski vratio se u redove svog Kopenhagena nakon što je odradio reprezentativne dužnosti s vatrenima. Kotarski je protiv Gibraltara upisao i svoj treći nastup za reprezentaciju, a po povratku u klub upitan je što misli o kazni Disciplinske komisije Danskog nogometnog saveza za njegov klub zbog nedoličnog ponašanja navijača.

Navijačka skupina Kopenhagena Sektor 12 priredila je bakljadu na derbiju s Midtyjllandom, klubom drugog hrvatskog reprezentativca Martina Erlića, zbog čega je savez kaznio klub s 14 tisuća eura, zabranom da njihovi navijači putuju na gostujuću utakmicu sa Silkeborgom u petak i smanjenim kapacitetom za domaću utakmicu s Fredericijom.

- Iskreno mislim da je to sr*nje. Igramo zbog navijača, a oni su tu da gledaju momčad. Ne mislim da su napravili išta krivo. Isto sam doživio mnogo puta u Grčkoj, tako da mislim da je odluka glupa, jer nitko nije imao loše namjere. Zato se snažno ne slažem s tom odlukom - rekao je za Tipsbladet.

Rekao je i kako na stadionu nije vidio ništa opasno

- Nisam vidio ništa opasno na stadionu. Mislim da je atmosfera bila fantastična i nitko nije gađao nekoga. Mislim da sam rekao dovoljno - zaključio je tu temu Kotarski.

Kotarski je u Kopenhagen stigao prošlog ljeta iz PAOK-a u transferu vrijednom pet milijuna eura. Prethodno je nastupao za mladu momčad Ajaxa i Goricu. Po Transfermarktu vrijedi devet milijuna eura.