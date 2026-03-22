FOTO Ovo ne izgleda dobro: Iran objavio kartu mogućih posljedica napada na iranske elektrane

Iranska agencija Mehr objavila je kartu upozorenja o mogućim posljedicama napada na energetsku infrastrukturu te zemlje, poručivši da bi takav scenarij imao dalekosežne posljedice za čitavu regiju. Mehr ju je podijelio na svom službenom Telegram kanalu. U poruci se ističe da bi i „najmanji napad na električnu infrastrukturu Islamske Republike Iran“ mogao izazvati lančanu reakciju koja bi, kako navode, „gurnula cijelu regiju u mrak“.
Uz upozorenje je objavljena i grafika na perzijskom jeziku s porukom „Recite zbogom struji“, na kojoj je prikazana karta Perzijskog zaljeva s označenim ključnim energetskim postrojenjima u Saudijskoj Arabiji, Kataru, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Bahreinu.
Prema navodima u pratećem tekstu, između 70 i 80 posto velikih elektrana u regiji smješteno je uz obalu Perzijskog zaljeva, a velik dio njih nalazi se na udaljenosti manjoj od 50 kilometara od mora, što ih, kako navodno tvrdi iranska strana, čini dostupnima potencijalnim napadima.
"Ako neprijatelj napadne iransku naftnu i energetsku infrastrukturu, meta će biti sva energetska, informacijska i infrastruktura za desalinizaciju koja pripada Sjedinjenim Državama i režimu u regiji", rekao je u nedjelju i Khatam al-Anbiya, glasnogovornik operativnog zapovjedništva vojske, u izjavi koju je objavila novinska agencija Fars. Nije precizirao na koji se "režim" odnosi. Ranije je Donald Trump dao Iranu 48 sati da otvori Hormuški tjesnac za pomorski promet ili će se suočiti s uništenjem iranskih elektrana.
Jedan od ključnih elemenata ovog sukoba jest uloga Izraela, koji se prema mnogim analizama pojavljuje kao glavni dobitnik rata. Izraelski strateški cilj, poznat kao projekt “Velikog Izraela”, podrazumijeva stvaranje nove regionalne paradigme u kojoj bi ta država postala hegemonska sila na Bliskom istoku. Prema tom konceptu, koji ima svoje korijene u teološkim interpretacijama, Izrael teži proširenju utjecaja od Nila u Egiptu do Eufrata u Iraku. Glavna prepreka ostvarenju tog projekta nije Iran, već Sjedinjene Američke Države. Naime, Amerika svojim vojnim prisustvom jamči sigurnost državama Vijeća za suradnju u Zaljevu, čime izravno ograničava izraelske ambicije. Stoga je izraelska strategija usmjerena na iscrpljivanje američke vojske u dugotrajnom sukobu s Iranom. Cilj nije samo uništiti iransku vojnu moć, već i natjerati SAD na povlačenje iz regije, što bi otvorilo prostor za uspostavu nove regionalne hijerarhije.