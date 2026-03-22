Evo što pišu Talijani o sjajnim izvedbama Modrića i Vlašića u jučerašnjoj utakmici

Nogometaši Milana pobijedili su Torino s 3:2 u 30. kolu Serie A i približili se vodećem Interu na pet golova zaostatka, ali Nerazzuri imaju utakmicu manje. Rossoneri su poveli u 36. minuti preko Strrahinje Pavlovića, ali je za Torino izjednačio Giovanni Simeone. Milan je ponovno poveo u 54. minuti preko Adriena Rabiota iz akcije koju je pokrenuo Luka Modrić. Samo minutu kasnije Yousouf Fofana zabio je za 3:1. Konačnih 3:2 postavio je hrvatski reprezentativac Nikola Vlašić iz jedanaesterca u 83. minuti.

Treba dodati i kako je Vlašić cijelo vrijeme bio opasan za gol Milana, pogotovo u prvih 15 minuta kada je Torino šest puta zapucao prema golu Mikea Maignana. Prvi pogodak njegove momčadi stigao je i nakon što je Vlašić povukao akciju sa svoje polovice, pucao prema golu Milana, Maignan je loptu odbio u vratnicu, a natrčali Simeone ju pospremio u mrežu.

Tudora u nevjerici napali zbog onog što je napravio poslije utakmice: 'To mu nikako nije trebalo' Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Hrvatskog reprezentativca Football Italia nazvao je igračem utakmice, a Toro News je objavio tekst o njemu s naslovom "Klonirajte ga". "Njegova uobičajena neumorna energija, osvajao je lopte i organizirao kontranapade. Namjestio je Simeoneov izjednačujući gol udarcem lijevom nogom izvan kaznenog prostora. Hladnokrvni penal, na zvižduk 80 tisuća navijača, ušutkavao je Maignana koji ga je isprovocirao" - napisali su o Vlašićevoj izvedbi.

Modrić je s druge strane odigrao novu fantatsičnu utakmicu za Milan. Dirigirao je veznim redom Rossonera, započeo je akciju za prvi pogodak, imao je 82 točna dodavanja iz 87 pokušaja, a impresivno je kako je točno podijelio svih 11 dugih lopti što je ove sezone u pet najjačih svjetskih liga uspjelo samo njemu. Uocjenjivanju igrača nakon utakmice, ugledna Gazetta dello Sport za njega je napisala:

- Imao je 99 dodira i jedan potez genija.