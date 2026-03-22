NAVIJAČKI SKANDAL

Boysi optužuju Torcidu za suradnju s Grobarima: Procurile poruke vođe skupine

Varaždin i Dinamo sastali se u 23. kolu SuperSport HNL-a
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
22.03.2026.
u 11:24

Na društvenim mrežama objavljene su brojne prepiske tih razgovora, a one se odnose na Delije, Bad Blue Boyse i neke Torcidine prijatelje među navijačima Benfice

Navijači zagrebačkog Dinama Bad Blue Boysi jučer su tijekom susreta njihove momčadi s Lokomotivom provocirali navijačku skupinu Hajduka, Torcidu. Navijači Hajduka optužili su Delije, navijače Crvene zvezde, za suradnju s policijom nakon njihova sukoba u Tuzli prije nekoliko tjedana. 

Torcidaši krive sprsku navijačku skupinu za 'drukanje' pa su tako na utakmici njihova kluba s Vukovarom izvjesili transparent s natpisom "Tko to tamo peva?". Boysi su utakmicu s Lokomotivom iskoristili da se našale na račun Torcide pa su tako izvisili tri transparenta s natpisima "Tko to ovdje pjeva", "Torcida Beograd" i "Torcida uz drukere". Uz sve to, zapjevali su i pjesmu "Moj je život drukanje, bježanje, skrivanje, plakanje, laži i to je sve".

Sada se pojavljuju i nove informacije koje govore kako je Torcida usko povezana s drugom srpskom navijačkom skupinom - Grobarima, navijačima Partizana. Jedna od najpoznatijih navijačkih stranica Hooliganz.cz objavila je kako su predstavnici Boysa prije nekoliko dana napali vođu Torcide Zagreb i ukrali mu mobitel te su pronašli brojne poruke s jednim od vodećih ljudi Grobara.

Na društvenim mrežama objavljene su brojne prepiske tih razgovora, a one se odnose na Delije, Bad Blue Boyse i neke Torcidine prijatelje među navijačima Benfice. Navodno je davao informacije Grobarima o aktivnostima Torcide te loše govorio o nekim svojim suradnicima među navijačima Hajduka.

provokacije delije Grobari Torcida Bad Blue Boys

Komentara 1

Pogledaj Sve
HŽalostanV
11:55 22.03.2026.

To nije suradnja sa grobarima već izdaja normalnih Hajdukovaca , a to je i za očekivati !

