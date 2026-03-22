Boysi optužuju Torcidu za suradnju s Grobarima: Procurile poruke vođe skupine

Navijači zagrebačkog Dinama Bad Blue Boysi jučer su tijekom susreta njihove momčadi s Lokomotivom provocirali navijačku skupinu Hajduka, Torcidu. Navijači Hajduka optužili su Delije, navijače Crvene zvezde, za suradnju s policijom nakon njihova sukoba u Tuzli prije nekoliko tjedana.

Torcidaši krive sprsku navijačku skupinu za 'drukanje' pa su tako na utakmici njihova kluba s Vukovarom izvjesili transparent s natpisom "Tko to tamo peva?". Boysi su utakmicu s Lokomotivom iskoristili da se našale na račun Torcide pa su tako izvisili tri transparenta s natpisima "Tko to ovdje pjeva", "Torcida Beograd" i "Torcida uz drukere". Uz sve to, zapjevali su i pjesmu "Moj je život drukanje, bježanje, skrivanje, plakanje, laži i to je sve".

Sada se pojavljuju i nove informacije koje govore kako je Torcida usko povezana s drugom srpskom navijačkom skupinom - Grobarima, navijačima Partizana. Jedna od najpoznatijih navijačkih stranica Hooliganz.cz objavila je kako su predstavnici Boysa prije nekoliko dana napali vođu Torcide Zagreb i ukrali mu mobitel te su pronašli brojne poruke s jednim od vodećih ljudi Grobara.

Na društvenim mrežama objavljene su brojne prepiske tih razgovora, a one se odnose na Delije, Bad Blue Boyse i neke Torcidine prijatelje među navijačima Benfice. Navodno je davao informacije Grobarima o aktivnostima Torcide te loše govorio o nekim svojim suradnicima među navijačima Hajduka.